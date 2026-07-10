ФОТО. Как Буяльский и Ярмоленко в спарринге раскатали польский клуб

10 июля киевское Динамо провело контрольный поединок с польской командой Радомяк.

Игра прошла на следующий день после первого матча Динамо в квалификации Лиги Европы против клуба Университатя Клуж (0:0). Игровую практику получили футболисты, которые не принимали участия в официальном матче или выходили на замену.

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Киевляне активно начали встречу и еще до перерыва создали несколько опасных моментов. После ударов Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского мяч дважды попадал в каркас ворот, однако счет открыла польская команда. На 36-й минуте Жереми Бласко после подачи со стандарта головой отправил мяч в сетку.

Вскоре Динамо отыгралось. Арбитр назначил пенальти за фол против Андрея Ярмоленко, а Виталий Буяльский безупречно реализовал 11-метровый (1:1).

После перерыва команда Игоря Костюка быстро захватила инициативу. На 51-й минуте Буяльский оформил дубль, обыграв вратаря после передачи Ярмоленко (2:1). Еще через четыре минуты Шола Огундана замкнул прострел Валентина Рубчинского и сделал счет 3:1.

Вскоре отличился и Владислав Герич, который удачно завершил атаку киевлян и забил четвертый мяч (4:1). В концовке встречи Радомяк сумел сократить отставание, когда после сейва Суркиса первым на добивании оказался Оскар Маркевич (2:4).

В итоге Динамо одержало уверенную победу со счетом 4:2 и продолжает подготовку к ответному матчу первого раунда квалификации Лиги Европы против клуба Университатя Клуж.

🔹 Товарищеский матч. 10 июля 2026

Люблин (Польша). Тренировочное поле Люблин Арены

13:30. Динамо (Украина) – Радомяк (Польша) – 4:2

Голы: Виталий Буяльский, 41 (пен), 51, Шола Огундана, 55, Владислав Герич, 59 – Жереми Бласко, 36, Оскар Маркевич, 77

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