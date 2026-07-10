Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля

Житомирское Полесье провело очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

10 июля Полесье Житомир обыграло команду Тироль Ваттенс из Австрии (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Голы у волков забили Александр Назаренко (44 мин) и Александр Филиппов (85 мин).

Игра прошла на стадионе Paulinumweg 9 в городе австрийском городе Швац. Видеотрансляция спарринга не проводилась, поскольку по решению клубов, игра состоялась за закрытыми дверями.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды. Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 10 июля 2026. Швац (Австрия).

18:30. Полесье Житомир (Украина) – Тироль Ваттенс (Австрия) – 2:1

Голы: Александр Назаренко, 44, Александр Филиппов, 85 – гол, 77

Инфографика

ГОЛ! 1:0. Александр Назаренко, 44 мин

ГОЛ 2:0. Александр Филиппов, 85 мин