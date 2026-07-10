Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Тироль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
10.07.2026 18:30 - : -
Тироль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 17:12 | Обновлено 10 июля 2026, 17:15
55
0

Полесье – Тироль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

10 июля 2026, 17:12 | Обновлено 10 июля 2026, 17:15
55
0
Полесье – Тироль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и команда Тироль Ваттенс из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра пройдет на стадионе Paulinumweg 9 в городе австрийском городе Швац.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Полесье – Тироль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Обновлено. Видеотрансляция матча не проводится.

По решению клубов, игра пройдет за закрытыми дверями.

Инфографика

По теме:
ФОТО. Как Буяльский и Ярмоленко в спарринге раскатали польский клуб
Кудровка проводит первый спарринг в межсезонье. Соперник – Ребел Киев
Карпаты – ЧФР Клуж – 0:1. Пенальти от Джоковича. Видео гола и обзор матча
товарищеские матчи Ягеллония Белосток Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 18:15 19
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026

Каролина Мухова, держась за живот, вырвала победу у Коко Гауфф на супертай-брейке

Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Футбол | 10 июля 2026, 16:02 0
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ

Руди Гарсия отметил атаку своей команды

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10.07.2026, 01:02
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Футбол | 10.07.2026, 10:54
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 1
Бокс
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 132
Теннис
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 222
Футбол
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
08.07.2026, 17:35 3
Теннис
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25
Теннис
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем