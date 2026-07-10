Полесье – Тироль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
10 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и команда Тироль Ваттенс из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Игра пройдет на стадионе Paulinumweg 9 в городе австрийском городе Швац.
Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Полесье – Тироль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Обновлено. Видеотрансляция матча не проводится.
По решению клубов, игра пройдет за закрытыми дверями.
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