Полесье – Ягеллония – 0:0. Ничья для Ротаня. Видеообзор матча

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9 июля в 18:30 Полесье Житомир сыграло вничью с командой Ягеллония Белосток из Польши (0:0).

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

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Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

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Товарищеский матч. Австрия, 9 июля 2026

18:30. Полесье Житомир (Украина) – Ягеллония Белосток (Польша) – 0:0

Полесье (старт): Бущан, Крушинский, Сарапий, Красничи, Михайличенко, Бабенко (кап), Андриевський, Федор, Брагару, Андраде, Краснопир.

Запас: Волынец, Матич, Гришкевич, Караман, Панчишин, Раско, Шепелев, Иванов, Гайдучик.

Видеообзор матча

Видеозапись матча