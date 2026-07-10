Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Ягеллония – 0:0. Ничья для Ротаня. Видеообзор матча
Товарищеские матчи
Полесье
09.07.2026 18:30 – FT 0 : 0
Ягеллония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 16:41 | Обновлено 10 июля 2026, 17:04
75
0

Полесье – Ягеллония – 0:0. Ничья для Ротаня. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Австрии

10 июля 2026, 16:41 | Обновлено 10 июля 2026, 17:04
75
0
Полесье – Ягеллония – 0:0. Ничья для Ротаня. Видеообзор матча
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июля в 18:30 Полесье Житомир сыграло вничью с командой Ягеллония Белосток из Польши (0:0).

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. Австрия, 9 июля 2026

18:30. Полесье Житомир (Украина) – Ягеллония Белосток (Польша) – 0:0

Полесье (старт): Бущан, Крушинский, Сарапий, Красничи, Михайличенко, Бабенко (кап), Андриевський, Федор, Брагару, Андраде, Краснопир.

Запас: Волынец, Матич, Гришкевич, Караман, Панчишин, Раско, Шепелев, Иванов, Гайдучик.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
ФОТО. Как Буяльский и Ярмоленко в спарринге раскатали польский клуб
Полесье – Тироль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка проводит первый спарринг в межсезонье. Соперник – Ребел Киев
товарищеские матчи Ягеллония Белосток Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10 июля 2026, 06:32 1
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы

У функционера диагностировали опухоль

Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Футбол | 10 июля 2026, 10:00 26
Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию

Благодаря ничьей Динамо копилка Украины пополнилась на 0.125 балла

Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Футбол | 09.07.2026, 22:01
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Футбол | 10.07.2026, 16:02
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Теннис | 09.07.2026, 20:10
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25
Теннис
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
08.07.2026, 16:06 11
Футбол
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
09.07.2026, 15:18 29
Теннис
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем