Товарищеские матчи, 9 июля. Ничья Полесья, поражение Харькова и Карпат

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Харьков с разгромным счетом уступил команде РБ Зальцбург из Австрии (0:4). Товарищеский матч прошел на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер. У победителей голы забили Эдмунд Байду, 29, Николас Ферачниг, 39, Гаоссу Диаките, 51, Доминик Шмид, 86.

Житомирское Полесье сыграло вничью с командой Ягеллония Белосток из Польши (0:0). Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии.

Львовские Карпаты уступили румынскому клубу ЧФР Клуж (0:1). Единственный гол за румынский клуб забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте. Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеские матчи. 9 июля 2026

09.07. 02:30. Флуминенсе (Бразилия) – Нова-Игуасу (Бразилия) – 6:1

09.07. 03:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Атлетико ПР (Бразилия) – 1:0

09.07. 12:00. Карлсруэ (Германия) – Фрайберг (Германия) – 4:4

09.07. 12:00. Унтерхахинг (Германия) – Регенсбург (Германия) – 0:2

09.07. 15:30. Ингольштадт (Германия) – ЛАСК (Австрия) – 2:0

09.07. 16:00. Веен (Германия) – Хомбург (Германия) – 1:0

09.07. 16:00. Краковия (Польша) – Пардубице (Чехия) – 2:0

09.07. 16:00. Ренн (Франция) – Кан (Франция) – 1:2

09.07. 17:00. ОФК Белград (Сербия) – Будучност (Черногория) – 0:2

09.07. 18:00. Бейтар Иерусалим (Израиль) – Дукаджини (Косово) – 1:0

09.07. 18:00. Хапоэль Ирони Ришон (Изр.) – Хапоэль Петах-Тиква (Изр.) – 0:0

09.07. 18:30. Дебрецен (Венгрия) – Железничар Панчево (Сербия) – 1:3

09.07. 18:30. РБ Зальцбург (Австрия) – Харьков (Украина) – 4:0

09.07. 18:30. Полесье Житомир (Украина) – Ягеллония (Польша) – 0:0

09.07. 18:30. Рапид Бухарест (Румыния) – Либерец (Чехия) – 1:2

09.07. 18:30. ЧФР Клуж (Румыния) – Карпаты Львов (Украина) – 1:0

09.07. 19:00. Корона Кельце (Польша) – Омония (Кипр) – 0:0

09.07. 19:30. Нови Пазар (Сербия) – Радник (Сербия) – 0:1

09.07. 19:45. ФК Хемницер (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 1:1

09.07. 20:00. Бенрат (Германия) – Дюссельдорф (Германия) – 1:12

09.07. 20:30. Брежице (Словения) – Горица (Хорватия) – 1:5

09.07. 21:45. Харланд энд Волфф (С. Ирландия) – Дергвью (С. Ирландия) – 3:0

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