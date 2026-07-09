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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
09.07.2026 18:30 – FT 0 : 1
ЧФР Клуж
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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 20:43 | Обновлено 09 июля 2026, 20:44
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0

Львовские Карпаты проиграли румынскому ЧФР Клуж. Забил Джокович

Единственный гол забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте

09 июля 2026, 20:43 | Обновлено 09 июля 2026, 20:44
380
0
Львовские Карпаты проиграли румынскому ЧФР Клуж. Забил Джокович
ФК Карпаты
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Львовские Карпаты провели очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 Карпаты Львов уступили румынскому клубу ЧФР Клуж (0:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для румынского клуба забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте.

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч. 9 июля 2026. Словения

18:30. Карпаты Львов (Украина) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:1

Гол: Дамьян Джокович, 71 (пен)

Видео матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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