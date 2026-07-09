Львовские Карпаты проиграли румынскому ЧФР Клуж. Забил Джокович

Львовские Карпаты провели очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 Карпаты Львов уступили румынскому клубу ЧФР Клуж (0:1)

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Единственный гол для румынского клуба забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте.

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

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Товарищеский матч. 9 июля 2026. Словения

18:30. Карпаты Львов (Украина) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:1

Гол: Дамьян Джокович, 71 (пен)

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