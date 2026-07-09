Назван стартовый состав львовских Карпат на матч против ЧФР Клуж
9 июля в 18:30 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Назван стартовый состав львовских Карпат на контрольный матч на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и румынский клуб ЧФР Клуж.
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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону
Стартовый состав львовских Карпат на матч против ЧФР Клуж
Карпаты: Мысак, Бабогло (кап), Холод, Лях, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Алькайн, Шах, Костенко, Карабин
Запас: Семешко, Жилкин, Стецьков, Глец, Цымбалистый, Сыч, Сапуга, Резник, Квасница, Моха, Русин, Дедов
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