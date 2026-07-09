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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 18:07 | Обновлено 09 июля 2026, 18:19
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0

Назван стартовый состав львовских Карпат на матч против ЧФР Клуж

9 июля в 18:30 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

09 июля 2026, 18:07 | Обновлено 09 июля 2026, 18:19
401
0
Назван стартовый состав львовских Карпат на матч против ЧФР Клуж
ФК Карпаты
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Назван стартовый состав львовских Карпат на контрольный матч на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и румынский клуб ЧФР Клуж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону

Стартовый состав львовских Карпат на матч против ЧФР Клуж

Карпаты: Мысак, Бабогло (кап), Холод, Лях, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Алькайн, Шах, Костенко, Карабин

Запас: Семешко, Жилкин, Стецьков, Глец, Цымбалистый, Сыч, Сапуга, Резник, Квасница, Моха, Русин, Дедов

Инфографика

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товарищеские матчи Карпаты Львов ЧФР Клуж учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы Фран Фернандес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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