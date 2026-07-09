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Карпаты Львов
09.07.2026 18:30 - : -
ЧФР Клуж
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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 02:12 | Обновлено 09 июля 2026, 02:40
21
0

Карпаты Львов – ЧФР Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

09 июля 2026, 02:12 | Обновлено 09 июля 2026, 02:40
21
0
Карпаты Львов – ЧФР Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и румынский клуб ЧФР Клуж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону

Карпаты Львов – ЧФР Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

Инфографика

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товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ЧФР Клуж
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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