Карпаты Львов – ЧФР Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и румынский клуб ЧФР Клуж.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону
Карпаты Львов – ЧФР Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.
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