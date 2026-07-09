Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и румынский клуб ЧФР Клуж.

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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону

Карпаты Львов – ЧФР Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

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