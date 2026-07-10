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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
09.07.2026 18:30 – FT 0 : 1
ЧФР Клуж
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 16:57 | Обновлено 10 июля 2026, 17:02
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Карпаты – ЧФР Клуж – 0:1. Пенальти от Джоковича. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

10 июля 2026, 16:57 | Обновлено 10 июля 2026, 17:02
50
0
Карпаты – ЧФР Клуж – 0:1. Пенальти от Джоковича. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты
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9 июля в 18:30 Карпаты Львов уступили румынскому клубу ЧФР Клуж (0:1).

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для румынского клуба забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч. 9 июля 2026. Радомле (Словения)

18:30. Карпаты Львов (Украина) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:1

Гол: Дамьян Джокович, 71 (пен)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Карпаты Львов ЧФР Клуж учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Фран Фернандес пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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