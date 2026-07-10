Карпаты – ЧФР Клуж – 0:1. Пенальти от Джоковича. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
9 июля в 18:30 Карпаты Львов уступили румынскому клубу ЧФР Клуж (0:1).
Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол для румынского клуба забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Товарищеский матч. 9 июля 2026. Радомле (Словения)
18:30. Карпаты Львов (Украина) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:1
Гол: Дамьян Джокович, 71 (пен)
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Товарищеский матч прошел в польском городе Люблин
Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор