Карпаты – ЧФР Клуж – 0:1. Пенальти от Джоковича. Видео гола и обзор матча

9 июля в 18:30 Карпаты Львов уступили румынскому клубу ЧФР Клуж (0:1).

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

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Единственный гол для румынского клуба забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч. 9 июля 2026. Радомле (Словения)

18:30. Карпаты Львов (Украина) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:1

Гол: Дамьян Джокович, 71 (пен)

Видеообзор матча

Видеозапись матча