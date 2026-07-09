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Товарищеские матчи
Полесье
09.07.2026 18:30 – FT 0 : 0
Ягеллония
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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 20:32 | Обновлено 09 июля 2026, 20:39
332
0

Полесье в спарринге разошлось миром с польской Ягеллонией

Товарищеский матч в Австрии завершился в нулевую ничью

09 июля 2026, 20:32 | Обновлено 09 июля 2026, 20:39
332
0
Полесье в спарринге разошлось миром с польской Ягеллонией
ФК Полесье
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Житомирское Полесье провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 Полесье Житомир сыграло вничью с командой Ягеллония Белосток из Польши (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. Австрия, 9 июля 2026

18:30. Полесье Житомир (Украина) – Ягеллония Белосток (Польша) – 0:0

Полесье: Бущан, Крушинский, Сарапий, Красничи, Михайличенко, Бабенко (кап), Андриевський, Федор, Брагару, Андраде, Краснопир.

Запас: Волынец, Матич, Гришкевич, Караман, Панчишин, Раско, Шепелев, Иванов, Гайдучик.

Видео матча

Инфографика

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товарищеские матчи Ягеллония Белосток Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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