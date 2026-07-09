Полесье в спарринге разошлось миром с польской Ягеллонией
Товарищеский матч в Австрии завершился в нулевую ничью
Житомирское Полесье провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 Полесье Житомир сыграло вничью с командой Ягеллония Белосток из Польши (0:0).
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Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Товарищеский матч. Австрия, 9 июля 2026
18:30. Полесье Житомир (Украина) – Ягеллония Белосток (Польша) – 0:0
Полесье: Бущан, Крушинский, Сарапий, Красничи, Михайличенко, Бабенко (кап), Андриевський, Федор, Брагару, Андраде, Краснопир.
Запас: Волынец, Матич, Гришкевич, Караман, Панчишин, Раско, Шепелев, Иванов, Гайдучик.
Видео матча
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