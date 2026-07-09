Ротань определил стартовый состав Полесья на игру с польской Ягеллонией
9 июля в 18:30 пройдет товарищеский матч на сборах в Австрии
Назван стартовый состав житомирского Полесья на контрольный матч на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и команда Ягеллония Белосток из Польши.
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Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Стартовый состав житомирского Полесья на игру с Ягеллонией
Полесье: Бущан, Крушинский, Сарапий, Красничи, Михайличенко, Бабенко (кап), Андриевський, Федор, Брагару, Андраде, Краснопир.
Запас: Волынец, Матич, Гришкевич, Караман, Панчишин, Раско, Шепелев, Иванов, Гайдучик.
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