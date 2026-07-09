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Полесье
09.07.2026 18:00 - : -
Ягеллония
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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 02:27 | Обновлено 09 июля 2026, 02:28
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Полесье – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

09 июля 2026, 02:27 | Обновлено 09 июля 2026, 02:28
20
0
Полесье – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и команда Ягеллония Белосток из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Полесье – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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