Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и команда Ягеллония Белосток из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Полесье – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция