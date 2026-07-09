Харьков потерпел разгромное поражение от австрийского клуба РБ Зальцбург

Клуб Харьков (бывший Металлист 1925) провел очередной контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 Харьков с разгромным счетом уступил команде РБ Зальцбург из Австрии (0:4).

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Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.

У победителей голы забили Эдмунд Байду и Николас Ферачниг и Гаоссу Диаките.

Австрийский РБ Зальцбург регулярно выступает в еврокубках и сейчас готовится к квалификации Лиги Европы.

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

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Товарищеский матч. 9 июля 2026

Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер (Австрия), Saalfelden Arena

18:30. Харьков (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:4

Голы: Эдмунд Байду, 29, Николас Ферачниг, 39, Гаоссу Диаките, 51, Доминик Шмид, 86

Харьков: Варакута (Проценко, 46), Крупский, Салюк (Павлюк, 59), Шабанов, Мартынюк (Дубко, 72), Калюжный (кап), Антюх (Забергджа, 72), Профини (Гаджиев, 79), Яцык, Рашица (Кастильо, 72), Парако (Когут, 79)

Запас: Проценко, Гончаров, Потапенко, Пличко, Аревало, Багрий, Баптистелла, Король

Главный тренер: Младен Бартулович

РБ Зальцбург: Завешицки, Китано, Вертессен, Кретциг (к), Мазурек, Ферачниг, Байду, Реджич, Бари, Бома, Чейз

Главный тренер: Данни Рель

Видео матча

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