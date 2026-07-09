Харьков потерпел разгромное поражение от австрийского клуба РБ Зальцбург
Команда УПЛ пропустила от соперников четыре мяча, не забив ни одного
Клуб Харьков (бывший Металлист 1925) провел очередной контрольные матчи на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 Харьков с разгромным счетом уступил команде РБ Зальцбург из Австрии (0:4).
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Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.
У победителей голы забили Эдмунд Байду и Николас Ферачниг и Гаоссу Диаките.
Австрийский РБ Зальцбург регулярно выступает в еврокубках и сейчас готовится к квалификации Лиги Европы.
Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч. 9 июля 2026
Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер (Австрия), Saalfelden Arena
18:30. Харьков (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:4
Голы: Эдмунд Байду, 29, Николас Ферачниг, 39, Гаоссу Диаките, 51, Доминик Шмид, 86
Харьков: Варакута (Проценко, 46), Крупский, Салюк (Павлюк, 59), Шабанов, Мартынюк (Дубко, 72), Калюжный (кап), Антюх (Забергджа, 72), Профини (Гаджиев, 79), Яцык, Рашица (Кастильо, 72), Парако (Когут, 79)
Запас: Проценко, Гончаров, Потапенко, Пличко, Аревало, Багрий, Баптистелла, Король
Главный тренер: Младен Бартулович
РБ Зальцбург: Завешицки, Китано, Вертессен, Кретциг (к), Мазурек, Ферачниг, Байду, Реджич, Бари, Бома, Чейз
Главный тренер: Данни Рель
Видео матча
Инфографика
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