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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 17:58 | Обновлено 09 июля 2026, 18:39
392
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Определен стартовый состав команды Харьков на матч против РБ Зальцбург

9 июля в 17:00 состоится товарищеский поединок на сборах в Австрии

09 июля 2026, 17:58 | Обновлено 09 июля 2026, 18:39
392
0
Определен стартовый состав команды Харьков на матч против РБ Зальцбург
ФК Харьков
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Назван стартовый состав команды Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда РБ Зальцбург из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав команды Харьков на матч против РБ Зальцбург

Харьков: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный (кап), Антюх, Профини, Яцык, Рашица, Парако

Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Дубко, Потапенко, Пличко, Кастильо, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Баптистелла, Король, Забергджа

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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