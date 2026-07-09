Определен стартовый состав команды Харьков на матч против РБ Зальцбург

Подпишитесь на новости Sport.ua

Назван стартовый состав команды Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда РБ Зальцбург из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав команды Харьков на матч против РБ Зальцбург

Харьков: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный (кап), Антюх, Профини, Яцык, Рашица, Парако

Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Дубко, Потапенко, Пличко, Кастильо, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Баптистелла, Король, Забергджа

Инфографика