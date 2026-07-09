Определен стартовый состав команды Харьков на матч против РБ Зальцбург
9 июля в 17:00 состоится товарищеский поединок на сборах в Австрии
Назван стартовый состав команды Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда РБ Зальцбург из Австрии.
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Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав команды Харьков на матч против РБ Зальцбург
Харьков: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный (кап), Антюх, Профини, Яцык, Рашица, Парако
Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Дубко, Потапенко, Пличко, Кастильо, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Баптистелла, Король, Забергджа
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