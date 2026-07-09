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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда РБ Зальцбург из Австрии.

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Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция