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Харьков
09.07.2026 18:30 - : -
РБ Зальцбург
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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 02:43 |
13
0

Харьков – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

09 июля 2026, 02:43 |
13
0
Харьков – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда РБ Зальцбург из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Харьков товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ РБ Зальцбург
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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