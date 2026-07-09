Харьков – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда РБ Зальцбург из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Харьков – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Дмитрия Михайленко не смогла выйти в финал юниорского чемпионата Европы
Флора уступила грузинской Иберии 1999 в первом матче квалификации Q1 ЛЧ