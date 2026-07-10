Харьков – РБ Зальцбург – 0:4. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Австрии
Клуб Харьков провел очередной контрольные матчи на сборах в межсезонье.
9 июля в 18:30 Харьков с разгромным счетом уступил команде РБ Зальцбург из Австрии (0:4).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.
У победителей голы забили Эдмунд Байду и Николас Ферачниг и Гаоссу Диаките.
Товарищеский матч. 9 июля 2026
Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер (Австрия), Saalfelden Arena
18:30. Харьков (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:4
Голы: Эдмунд Байду, 29, Николас Ферачниг, 39, Гаоссу Диаките, 51, Доминик Шмид, 86
Харьков: Варакута (Проценко, 46), Крупский, Салюк (Павлюк, 59), Шабанов, Мартынюк (Дубко, 72), Калюжный (кап), Антюх (Забергджа, 72), Профини (Гаджиев, 79), Яцык, Рашица (Кастильо, 72), Парако (Когут, 79)
Запас: Проценко, Гончаров, Потапенко, Пличко, Аревало, Багрий, Баптистелла, Король
Главный тренер: Младен Бартулович
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер недоволен игрой атакующей линии команды
Именитый голкипер не уверен, что сможет выдержать нагрузки на уровне сборной Бельгии