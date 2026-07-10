Харьков – РБ Зальцбург – 0:4. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор

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Клуб Харьков провел очередной контрольные матчи на сборах в межсезонье.

9 июля в 18:30 Харьков с разгромным счетом уступил команде РБ Зальцбург из Австрии (0:4).

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Товарищеский матч пройдет на стадионе Saalfelden Arena в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер.

У победителей голы забили Эдмунд Байду и Николас Ферачниг и Гаоссу Диаките.

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Товарищеский матч. 9 июля 2026

Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер (Австрия), Saalfelden Arena

18:30. Харьков (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:4

Голы: Эдмунд Байду, 29, Николас Ферачниг, 39, Гаоссу Диаките, 51, Доминик Шмид, 86

Харьков: Варакута (Проценко, 46), Крупский, Салюк (Павлюк, 59), Шабанов, Мартынюк (Дубко, 72), Калюжный (кап), Антюх (Забергджа, 72), Профини (Гаджиев, 79), Яцык, Рашица (Кастильо, 72), Парако (Когут, 79)

Запас: Проценко, Гончаров, Потапенко, Пличко, Аревало, Багрий, Баптистелла, Король

Главный тренер: Младен Бартулович

Видео голов и обзор матча