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Чемпионат мира
Испания
10.07.2026 22:00 – FT 2 : 1
Бельгия
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Чемпионат мира
10 июля 2026, 23:59 | Обновлено 11 июля 2026, 00:17
2816
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Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира

10 июля 2026, 23:59 | Обновлено 11 июля 2026, 00:17
2816
16 Comments
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во втором четвертьфинале чемпионата мира встречались команды, у которых были в некотором смысле схожие по тематике и цветовой символике прозвища. Испания, она же «красная фурия», играла с Бельгией, которую, как и английский «Манчестер Юнайтед», называют «красными дьяволами». Одним словом, нас ожидал по-настоящему адский вечер, оставалось лишь, чтобы обе команды оправдали эти ожидания.

Составы команд по сравнению с предыдущими матчами изменились лишь косметически. У испанцев Фабиан Руис заменил Педри в центре поля, а у бельгийцев с первых минут появился де Брёйне, начинавший матч против США в запасе. Кроме того, уже во время предматчевой разминки повреждение получил Тилеманс, которого заменил Ванакен.

Матч начался с активности испанцев. Они старались длинными передачами находить свободные зоны между линиями и выводить партнеров на ударные позиции. Однако бельгийцы действовали очень компактно, поэтому такие планы «фурии» не сработали, и она перешла на навесы и прострелы. Но и такая тактика не принесла успеха, поэтому ставка была сделана на индивидуальные действия Ямаля. Правда, испанский тинейджер слишком часто передерживал мяч и почти постоянно его терял, поэтому его активность нельзя было назвать эффективной.

У Бельгии тоже был свой мастер дриблинга — конечно же, Жереми Доку. Однако его старание и эффективность были плюс-минус на уровне Ямаля, поэтому до первой паузы на водопой ни одному из вратарей серьезно вступать в игру не пришлось. К слову, Симон на этом чемпионате до этого момента еще не пропускал.

Getty Images/Global Images Ukraine

А почти сразу после возобновления игры счет был открыт. Похоже, де ла Фуэнте угадал, выпустив вместо Педри именно Руиса. Сначала Порро прострелил на Ольмо, тот пробил из центра штрафной, Куртуа отбил, но прямо на ногу Фабиану. Интересно, что, как показал повтор, бельгийский голкипер, возможно, справился бы и с добиванием, однако неудачно подставил ногу Кастань, и мяч перелетел через вратаря — 1:0.

Почти сразу после этого Ямаль мог удвоить преимущество ударом со штрафного, однако Куртуа снова спас свою команду. Любопытно, что второй волной на удар примерно с двадцати метров выводили Ольмо, но пробить ему помешал арбитр, причем не свистком, а случайно оказавшись на линии удара.

Затем мяч надолго застрял в ногах испанцев. Они эффектно комбинировали, создавали опасные моменты, однако счет не менялся. Я уже начал мысленно завершать отчет о первом тайме словами о том, что на поле ничего не изменилось, как в самой концовке бельгийцы провели едва ли не первую за матч осмысленную атаку. Со второй попытки Кастань подал справа, тем самым исправившись за эпизод с первым голом, а де Кетеларе, продавив Кубарси, ударом с линии вратарской в левый нижний угол лишил Испанию статуса единственной команды турнира с «сухими воротами».

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме самого футбола стало заметно меньше. Если говорить современным языком, происходящее на поле напоминало шахматную партию. Команды совершенно не рисковали и, организуя атаки, прежде всего думали о надежности в обороне.

Но гораздо активнее, если сравнивать с первым таймом, стала Бельгия. В частности, хороший момент был у де Кейпера, которому оставалось лишь попасть в створ ворот, однако он этого сделать не сумел. Куртуа на противоположной половине поля продолжал справляться с угрозами, но довольно неожиданно был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения. В результате после второй паузы на водопой место в воротах Бельгии занял Ламменс.

Getty Images/Global Images Ukraine

Как оказалось, именно это событие стало ключевым в матче. Команды продолжали действовать крайне осторожно, и дело, как минимум, шло к дополнительному времени, однако в концовке свое слово сказали Ламменс и Мерино. Первый после дальнего удара Кубарси решил не отбивать мяч в сторону, а зафиксировать его в руках, но не справился, а испанец на добивании вновь, как и в предыдущем раунде, забил победный мяч в концовке встречи и вывел свою команду в следующий раунд.

Разумеется, Бельгия отчаянно бросилась отыгрываться, однако испанцы очень грамотно удерживали преимущество и не позволили сопернику забить. В итоге «фурия» одолела «дьяволов» и в полуфинале чемпионата мира встретится с «петухами».

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Испания – Бельгия – 2:1

Голы: Руис (30), Марино (88) – Де Кетеларе (41)

Предупреждения: Кубарси (43), Ляпорт (90+3) – Де Брюйне (85), Витсель (90+5)

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Руис (Педри, 55), Ямаль, Ольмо (Мерино (86), Баэна (Торрес, 55), Оярсабаль (Уильямс, 79).

Бельгия: Куртуа (Ламменс, 71), Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер (Сейс, 60), Ванакен (Лукаку, 60), Раскин, Троссард (Витсель, 60), Де Брюйне (Салемакерс, 86), Доку, Де Кетеларе.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

«Los Angeles Stadium» (Лос-Анджелес, США)

ИСПАНИЯ – БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 16
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В принципе прогнозируемо, для нынешний Бельгии это потолок возможностей, теперь очень интересно, посмотреть на полуфинал 
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Важкувата, але справедлива перемога Іспанії. На місці Бельгії мав бути Сенегал.
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Мерін - палочка-вирубалочка. 
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-1
По ходу Гонка За Золотий м'ячь закінчення Ямаль нічого не показує На ЧМ .Такчто Якщо ні чого не случиться Дивного .Діктатор получе ЗМ 
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-1
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Раніше воротарі мʼячі ловили. Відбивали тільки ті, що неможливо було зафіксувати. А зара відбивають всьо, навіть те що летить прямо в них, при чому часто летить несильно. Чи то мʼячі інакші стали, чи вчені порахували що так краще для результату. Один Ноєр ловить
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-1
Гра слiпих з глухими. Францiю тiльки Англiя може зупинити
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-2
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Уже збирався на Бельгію пару штук зарядити (якби діло до пенальок дійшло). Але краще так, справедливість краще. 
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-4
Не позавидуешь теперь этому Ламменсу... Лунин знает. каково это ошибиться на подмене у Куртуа 
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-5
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Далі реало-барсуче дербі Мбаппе vs Ямаля. Думаю, що навіть половина столиці Іспанії, Мадрида, вболіватиме за французів🇫🇷🇫🇷🇫🇷
Треба брати реванш за півфінали останніх Євро і ЛН! 🙃
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Інтрига трималась до кінця
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