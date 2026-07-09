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Чемпионат мира
Испания
10.07.2026 22:00 - : -
Бельгия
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Чемпионат мира
09 июля 2026, 23:05 | Обновлено 09 июля 2026, 23:06
262
0

Испания – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата мира

09 июля 2026, 23:05 | Обновлено 09 июля 2026, 23:06
262
0
Испания – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В пятницу, 10 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Бельгии. Матч пройдет в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Los Angeles Stadium», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Фурия роха» стартовала на мундиале с сенсационной ничьи в матче против Кабо-Верде, но затем только побеждала. При этом испанцы еще не пропускали голов на ЧМ-2026. В 1/16 финала сборная Испании разгромила Австрию (3:0), а на следующей стадии вырвала победу у Португалии (1:0). Сборная Бельгии на групповом этапе обеспечила себе выход в 1/16 финала только в заключительном туре, разгромив Новую Зеландию. В плей-офф «красные дьяволы» прошли Сенегал (3:2) и США (4:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Испания
10 июля 2026 -
22:00
Бельгия
Тотал голов меньше 2.5 2.08 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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