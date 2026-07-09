Испания – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата мира
В пятницу, 10 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Бельгии. Матч пройдет в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Los Angeles Stadium», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
«Фурия роха» стартовала на мундиале с сенсационной ничьи в матче против Кабо-Верде, но затем только побеждала. При этом испанцы еще не пропускали голов на ЧМ-2026. В 1/16 финала сборная Испании разгромила Австрию (3:0), а на следующей стадии вырвала победу у Португалии (1:0). Сборная Бельгии на групповом этапе обеспечила себе выход в 1/16 финала только в заключительном туре, разгромив Новую Зеландию. В плей-офф «красные дьяволы» прошли Сенегал (3:2) и США (4:1).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
22:00
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