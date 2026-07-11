10 июля сборные Испании и Бельгии провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

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В первом тайме команды обменялись голами – на забитый мяч Фабиана Руиса ответил Шарль де Кетеларе.

Победу для Фурии Рохи принес Микель Мерино, который вышел на поле на 86-й минуте и забил на 88-й.

Мерино сыграл на добивании, воспользовавшись ошибкой голкипера бельгийцев Сенне Ламменса, который заменил травмированного Тибо Куртуа на 71-й минуте.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания сыграет против сборной Франции.

ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля

Испания – Бельгия – 2:1

Голы: Руис, 30, Мерино, 81 – де Кетеларе, 41

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Руис, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 де Кетеларе, 41 мин.

ГОЛ! 2:1 Мерино, 88 мин.