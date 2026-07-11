Испания – Бельгия – 2:1. Фактор Мерино и травма Куртуа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026
10 июля сборные Испании и Бельгии провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
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В первом тайме команды обменялись голами – на забитый мяч Фабиана Руиса ответил Шарль де Кетеларе.
Победу для Фурии Рохи принес Микель Мерино, который вышел на поле на 86-й минуте и забил на 88-й.
Мерино сыграл на добивании, воспользовавшись ошибкой голкипера бельгийцев Сенне Ламменса, который заменил травмированного Тибо Куртуа на 71-й минуте.
В полуфинале ЧМ-2026 Испания сыграет против сборной Франции.
ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля
Испания – Бельгия – 2:1
Голы: Руис, 30, Мерино, 81 – де Кетеларе, 41
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Руис, 30 мин.
ГОЛ! 1:1 де Кетеларе, 41 мин.
ГОЛ! 2:1 Мерино, 88 мин.
События матча
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