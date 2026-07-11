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Чемпионат мира
Испания
10.07.2026 22:00 – FT 2 : 1
Бельгия
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Чемпионат мира
11 июля 2026, 00:55 |
3254
0

Испания – Бельгия – 2:1. Фактор Мерино и травма Куртуа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

11 июля 2026, 00:55 |
3254
0
Испания – Бельгия – 2:1. Фактор Мерино и травма Куртуа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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10 июля сборные Испании и Бельгии провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме команды обменялись голами – на забитый мяч Фабиана Руиса ответил Шарль де Кетеларе.

Победу для Фурии Рохи принес Микель Мерино, который вышел на поле на 86-й минуте и забил на 88-й.

Мерино сыграл на добивании, воспользовавшись ошибкой голкипера бельгийцев Сенне Ламменса, который заменил травмированного Тибо Куртуа на 71-й минуте.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания сыграет против сборной Франции.

ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля

Испания – Бельгия – 2:1

Голы: Руис, 30, Мерино, 81 – де Кетеларе, 41

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Руис, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 де Кетеларе, 41 мин.

ГОЛ! 2:1 Мерино, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия), асcист Тимоти Кастань.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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