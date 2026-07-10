10 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Испании и Бельгии.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Испания

Команда при нынешнем наставнике, де ла Фуэнте, начала с того, что с интервалом в год выиграла два трофея, сначала менее статусную Лигу Наций, а в 2024-м - Евро, причем не оставив сомнений в своем доминировании. Да и квалификацию прошли уверенно, только с Турцией в крайнем туре, уже все решив, ограничились ничьей. Правда, до этого по пенальти уступили португальцам в финале нового цикла Лиги Наций.

У соседей получилось взять реванш, причем в предыдущем раунде плей-офф мундиаля - Мерино успел забить единственный гол в самой концовке. И кто теперь вспомнит, что все начиналось на турнире с осечки, в виде 0:0 с Кабо-Верде? Потом были победы, причем сухие - 4:0 с Саудовской Аравией и 1:0 с Уругваем в группе и 3:0 с Австрией в плей-офф.

Бельгия

Сборная провалилась на предыдущем мундиале и неубедительно смотрелась на Евро. В итоге с начала прошлого года на тренерский пост позвали Руди Гарсию. Он начинал с поражения Украине в плей-аут Лиги Наций. Но потом был камбэк в ответной встрече и выигранная группа в квалификации на мундиаль.

На самом чемпионате мира команда не впечатляла на групповом этапе, начав с ничьих против Египта и Ирана и выйдя в плей-офф только за счет разгрома Новой Зеландии в крайнем туре. Но потом устроила победный камбэк с Сенегалом, проигрывая 0:2 к 85-й минуте, и собрала симпатии как минимум всей Европы, а то и мира, разгромив 4:1 Соединенные Штаты с Балогуном, со скандалом возвращенным в стартовый состав после красной.

Статистика личных встреч

Начиналось все с трех побед Бельгии при одной ничьей. Но потом уже испанцы выиграли семь раз (в том числе пять подряд) при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут у Де Брейне и компании получится навязать конкуренцию. Чемпион Европы сможет обыграть удобного соперника в основное время поединка (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua: Победа Испании за 1.69 по линии БК betking.