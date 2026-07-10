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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 10:41 | Обновлено 10 июля 2026, 11:09
985
0

ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер под еврокубки. ЛНЗ подписал форварда-легионера

Коди Дэвид стал новичком «фиолетовых»

10 июля 2026, 10:41 | Обновлено 10 июля 2026, 11:09
985
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер под еврокубки. ЛНЗ подписал форварда-легионера
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании нигерийского форварда Коди Дэвида. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Коди Дэвид – новичок ЛНЗ», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом нигерийского форварда был словацкий Тренчин. В сезоне 2025/26 Коди провел 15 матчей за словацкий клуб во всех турнирах, забив 9 мячей. О деталях перехода Дэвида в ЛНЗ ничего не сообщается.

Уже совсем скоро подопечные Виталия Пономарева стартуют в квалификации Лиги конференций. В четверг, 23 июля, «фиолетовые» проведут номинально домашний матч против Гента, а 30 июля сыграют ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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