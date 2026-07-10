ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер португальского игрока

Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте объявил о переходе португальского правого защитника Жуана Машаду. Сообщается, что это полноценный трансфере из Белененсеша.

21-летний игрок подписал контракт на 4 года.

Ранее Кривбасс подписал израильского хавбека Роя Нави.

Карьера Машаду:

ФА Домингос Савио Лиссабон, Португалия (2013-2014), Белененсеш (юношеские команды) Лиссабон, Португалия (2014-2017), Бенфика (юношеские команды) Лиссабон, Португалия (2017-2018), Белененсеш U-15, U-17, U-19 (2018-2024), Белененсеш B (2024-2025) – 13 матчей/5 голов, Белененсеш (2024-2026) – 29/1.

В прошлом сезоне 2025/2026 Жуан провел за Белененсеш 24 поединка во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 ассист.