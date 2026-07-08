ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого летнего новичка

Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании полузащитника Аарона Роя Нави, который перебрался в команду на правах аренды c правом выкупа из Маккаби Тель-Авив.

22-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника.

В прошлом сезоне Нави на правах аренды играл за Хапоэль Хайфа. Провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Летом Кривбасс потерял Глейкера Мендосу, Максима Задераку, Ивана Дибанго и Карлоса Парако.