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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 13:16 | Обновлено 08 июля 2026, 13:32
538
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого летнего новичка

К команде присоединился Рой Нави

08 июля 2026, 13:16 | Обновлено 08 июля 2026, 13:32
538
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого летнего новичка
ФК Кривбасс
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Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании полузащитника Аарона Роя Нави, который перебрался в команду на правах аренды c правом выкупа из Маккаби Тель-Авив.

22-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника.

В прошлом сезоне Нави на правах аренды играл за Хапоэль Хайфа. Провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Летом Кривбасс потерял Глейкера Мендосу, Максима Задераку, Ивана Дибанго и Карлоса Парако.

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Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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