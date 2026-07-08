Украина. Премьер лига08 июля 2026, 13:16 | Обновлено 08 июля 2026, 13:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого летнего новичка
К команде присоединился Рой Нави
08 июля 2026, 13:16 | Обновлено 08 июля 2026, 13:32
538
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Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании полузащитника Аарона Роя Нави, который перебрался в команду на правах аренды c правом выкупа из Маккаби Тель-Авив.
22-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника.
В прошлом сезоне Нави на правах аренды играл за Хапоэль Хайфа. Провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Летом Кривбасс потерял Глейкера Мендосу, Максима Задераку, Ивана Дибанго и Карлоса Парако.
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