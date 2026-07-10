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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Роналду? Португалия назвала нового главного тренера
Чемпионат мира
10 июля 2026, 17:06 |
636
0

ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Роналду? Португалия назвала нового главного тренера

Команду возглавил Жорже Жезуш

10 июля 2026, 17:06 |
636
0
ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Роналду? Португалия назвала нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Португальская футбольная федерация официально объявила о назначении Жорже Жезуша на должность главного тренера национальной сборной Португалии.

Подробности сотрудничества между 71-летним специалистом и командой пока неизвестны.

На этой должности Жорже Жезуш сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого сборная Португалии вылетела из чемпионата мира 2026 года, проиграв Испании (0:1) в 1/8 финала. Сам Мартинес пришёл в сборную в 2023 году.

Предыдущим местом работы Жорже Жезуша был саудовский «Аль-Наср», где он работал с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду. Вместе они в сезоне 2025/26 выиграли чемпионат Саудовской Аравии.

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Жорже Жезуш Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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