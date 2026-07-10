ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Роналду? Португалия назвала нового главного тренера
Команду возглавил Жорже Жезуш
Португальская футбольная федерация официально объявила о назначении Жорже Жезуша на должность главного тренера национальной сборной Португалии.
Подробности сотрудничества между 71-летним специалистом и командой пока неизвестны.
На этой должности Жорже Жезуш сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого сборная Португалии вылетела из чемпионата мира 2026 года, проиграв Испании (0:1) в 1/8 финала. Сам Мартинес пришёл в сборную в 2023 году.
Предыдущим местом работы Жорже Жезуша был саудовский «Аль-Наср», где он работал с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду. Вместе они в сезоне 2025/26 выиграли чемпионат Саудовской Аравии.
Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa— Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026
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