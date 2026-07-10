Магия Де Дзерби. Почему экс-коуч Шахтера так популярен среди футболистов

Нынешним летом лондонский Тоттенхэм, который абсолютно провалил два последних сезона в английской Премьер-лиге, финишировав оба раза на критическом 17-м месте, не устает удивлять публику. “Шпоры” уже успели дважды переписать собственный трансферный рекорд по входящим сделкам. Сперва Тоттенхэм за 99 миллионов евро подписал 21-летнего центрхава Вест Хэма Матеуша Фернандеша, а всего через четыре дня после этого сделал еще более дорогое приобретение, оформив за 108 миллионов евро выкуп у Ньюкасла 26-летнего опорника Сандро Тонали.

По информации осведомленных источников, решающую роль в переезде Тонали из Ньюкасла в Тоттенхэм сыграл главный тренер “шпор” Роберто Де Дзерби, который находится на должности с 31 марта нынешнего года. 47-летний итальянец, известный в Украине работой в сезоне-2021/22 с Шахтером, которая оказалась досрочно завершенной из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, провел персональный разговор с Тонали, после которого футболист немедленно выразил желание уехать в Тоттенхэм. Этот феномен, когда тот или иной футболист буквально влюбляется в Роберто, даже еще не начав работать под его началом, в Англии уже успели прозвать “магией Де Дзерби”.

И, говоря откровенно, в ситуации с Тонали это выглядит именно так, ведь нельзя забывать, насколько много сделал для карьеры Сандро Ньюкасл – клуб, оказавший игроку полную поддержку в сезоне-2023/24, когда Тонали получил 10-месячную дисквалификацию за нарушение правил ставок. Тогда “сороки” могли бы действовать очень жестко в юридической плоскости по отношению к футболисту, которого едва-едва подписали из Милана за 67 миллионов евро, но… Ньюкасл помог Тонали в юридическом (адвокатами), спортивном (предоставлением возможности продолжать ежедневные тренировки с основным составом), психологически-адаптационном (чтобы Сандро не ушел в депрессию для него были организованы интенсивные языковые курсы, что дало итальянцу возможность общаться с окружающими и не чувствовать себя одиноким со своими проблемами) и даже медицинском (для итальянского опорника выделили врачей, которые помогали тому бороться с его зависимостью – лудоманией) аспектах.

Однако, несмотря на всю ту теплоту и доброту, которую Тонали получал все это время от Ньюкасла, несколько часов общения с Де Дзерби перевернули все, и Сандро изъявил желание уехать в Тоттенхэм.

“Я разговаривал с Де Дзерби почти два часа. Он рассказал мне о клубе, болельщиках, стадионе и нашем подходе к футболу. Для меня это было как волшебство, потому что я сразу понял, что должен подписать контракт с Тоттенхэмом. Не могу дождаться начала работы”, – пояснил трансфер Тонали.

Любопытно, что Тонали – далеко не единственный футболист, который испытывает глубокую привязанность к Де Дзерби. Похожие кейсы сопровождают Роберто на протяжении всего этапа его профессиональной наставнической карьеры, вне зависимости от места работы, будь то Италия, Украина, Франция или Англия.

В свое время экс-лидер полузащиты Сассуоло, а ныне капитан Ювентуса Мануэль Локателли говорил про Де Дзерби следующее: “Это именно тот тренер, который изменил всю мою жизнь, помог мне повзрослеть как на поле, так и за его пределами. Без него я бы никогда не попал в Ювентус”.

Другой известный полузащитник – Кевин-Принс Боатенг – ныне уже завершивший карьеру игрока, называл Де Дзерби ни много ни мало, а «лучшим тренером мира», хотя под руководством Роберто сыграл лишь 15 официальных матчей. А Доменико Берарди – нынешний капитан «Сассуоло», работавший в команде еще во времена Де Дзерби – подчеркивал невероятную тактическую подготовку, которую получали все футболисты от этого наставника: “С Де Дзерби казалось, что мы двигаемся с помощью джойстика, но нам было очень весело”.

В Украине Роберто Де Дзерби также успел влюбить в себя многих футболистов, вне зависимости от их национальности. Например, бразильский фулбек Додо, ныне выступающий в итальянской Серии А за Фиорентину, говорил про Роберто следующее: “Де Дзерби в Шахтере изменил мой стиль игры. Из чистого защитника он вывел меня значительно выше по позиции, заставив больше атаковать и лучше занимать центр поля”.

Экс-голкипер "горняков" Трубин называл Де Дзерби буквально "сумасшедшим", подчеркивая, что тот “открыл глаза на другой подход к игре в футбол”, хотя сам Анатолий и является вратарем по амплуа. Полузащитник Георгий Судаков признавался, что многие тогдашние футболисты Шахтера между собой называли Де Дзерби “маленьким гением”, заявив, что они ошибались, ведь своей работой итальянец доказал, что “является большим гением”. А вингер Михаил Мудрик, который оказался в первой команде Шахтера сразу же после переезда в клуб Де Дзерби, называл итальянского коуча не иначе как "футбольным отцом".

И такие сравнения вовсе не единичны, так как нечто подобное случилось с Де Дзерби и в Брайтоне. Ветеран английского футбола Адам Лаллана, тогда еще игравший за “чаек”, а ныне являющийся главным тренером Саутгемптона U-21, говорил, что одно из ключевых качеств Де Дзерби – это умение буквально “заставлять своих игроков любить его как отца”, если они неукоснительно следуют его указаниям на поле. А аргентинец Алексис Макаллистер утверждал, что без работы с Де Дзерби “никогда бы не стал чемпионом мира с Аргентиной”, после чего искренне добавил: “Это сумасшедший, настоящий итальянец. Я обожаю его: он лучший тренер, который у меня когда-либо был. Страсть, которую он прививает к футболу, особенная, а его тактические навыки – необыкновенные. Он заставляет тебя чувствовать себя хорошо. С первого дня нашего знакомства он был ко мне невероятно добр, и именно поэтому я считаю его номером один”.

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Поэтому Сандро Тонали точно не стал первым и единственным, кто стал “жертвой” того, что в Англии уже прозвали “магией Де Дзерби”. Роберто, очевидно, далеко не везде удавалось давать результаты – например, в Марселе итальянец прекрасно начинал, но был уволен после позорного поражения в принципиальном матче с Пари Сен-Жермен (0:5). Да и в Шахтере болельщики наверняка еще нескоро забудут ту провальную Лигу чемпионов-2021/22, когда на групповой стадии “горняки” заняли последнее место в квартете, проиграв не только Реалу и Интеру, но и даже молдавскому Шерифу, у которого в двух играх сумели забрать только одно очко (0:2, 1:1).

Однако что точно выделяет Де Дзерби на фоне многих других наставников, так это его категорическое нежелание отступать от собственных принципов и подхода к интерпретации футбола. В самой концовке минувшего сезона Роберто удалось спасти Тоттенхэм от катастрофы, которой бы стал для этого клуба вылет в Чемпионшип. Сейчас, в момент подготовки к старту нового сезона, в Тоттенхэме, кажется, царят приподнятые настроения, что видно даже в отношении руководства, которое выделяет сумасшедшие деньги на доукомплектацию состава конкретно под тактические нужды и требования Де Дзерби.

Кто знает, как сложится сезон и весь период работы Де Дзерби в Тоттенхэме, но одно можно сказать точно – вряд ли Сандро Тонали, как и все остальные, кого мы вспомнили в рамках данного материала, пожалеет о своем решении поработать с Де Дзерби. Просто потому, что уже сейчас итальянский опорник четко заявляет – “многие игроки выстроились бы в очередь, чтобы оказаться в команде Роберто”. Очевидно, что-то в этих словах все-таки есть, раз Тонали далеко не единственный из числа топ-футболистов, кто публично адресует их в сторону экс-наставника Шахтера и нынешнего главного тренера Тоттенхэма.

Текст: meta.ua