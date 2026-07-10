Украина. Премьер лига10 июля 2026, 19:02 | Обновлено 10 июля 2026, 19:04
800
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
Дячук будет выступать за Баник
10 июля 2026, 19:02 | Обновлено 10 июля 2026, 19:04
800
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Клуб УПЛ Динамо на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Максима Дячука в чешский Баник (Острава).
22-летний игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона 2026/27.
В прошлом году Дячук на правах аренды провел в польской Лехии. В составе команды из Гданьска динамовец провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
Контракт Максима с Динамо истекает в 2028 году.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2026, 08:55 6
Футболист попрощался с Гарсией
Бокс | 10 июля 2026, 08:17 0
Легендарный боксер вспомнил разговор с Александром
Бокс | 10.07.2026, 06:32
Футбол | 10.07.2026, 16:02
Футбол | 10.07.2026, 10:18
Комментарии 0
Популярные новости
08.07.2026, 17:07
09.07.2026, 15:18 29
09.07.2026, 04:25 10
10.07.2026, 07:39 3
08.07.2026, 16:06 11
08.07.2026, 19:40
09.07.2026, 20:10 132
09.07.2026, 00:03