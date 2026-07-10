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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 19:02 | Обновлено 10 июля 2026, 19:04
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб

Дячук будет выступать за Баник

10 июля 2026, 19:02 | Обновлено 10 июля 2026, 19:04
800
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
ФК Динамо Киев. Максим Дячук
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Клуб УПЛ Динамо на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Максима Дячука в чешский Баник (Острава).

22-летний игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона 2026/27.

В прошлом году Дячук на правах аренды провел в польской Лехии. В составе команды из Гданьска динамовец провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

Контракт Максима с Динамо истекает в 2028 году.

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Динамо Киев Баник Острава Максим Дячук трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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