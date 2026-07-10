ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб

Клуб УПЛ Динамо на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Максима Дячука в чешский Баник (Острава).

22-летний игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона 2026/27.

В прошлом году Дячук на правах аренды провел в польской Лехии. В составе команды из Гданьска динамовец провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

Контракт Максима с Динамо истекает в 2028 году.