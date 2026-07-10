Скляр проиграла полуфинальный матч юниорского Уимблдона-2026
Украинка уступила Анне Пушкаревой в трех сетах и покинула травяной мейджор
15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) завершила выступления на юниорском Уимблдоне-2026.
В полуфинале украинка в трех сетах проиграла Анне Пушкаревой (WTA 1015) за 1 час и 25 минут.
Уимблдон-2026. Девушки, 1/2 финала
Полина Скляр (Украина) [15] – Анна Пушкарева [14] – 4:6, 6:2, 1:6
Скляр впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam.
На Уимблдоне Полина успела одержать четыре победы, одолев Екатерину Доценко, Алиссу Джеймс, Илонку Майю Бурческу и Марию Макарову.
Скляр стала шестой украинкой, которая добралась до полуфинала юниорского Уимблдона. Ранее до этой стадии доходили Татьяна Перебийнис (1999, 2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012), Даяна Ястремская (2016) и Дарья Снигур (2019). Бондаренко и Снигур удалось завоевать трофей.
Фото с матча (Полина Скляр)
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