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  4. Скляр проиграла полуфинальный матч юниорского Уимблдона-2026
Уимблдон
10 июля 2026, 15:51 | Обновлено 10 июля 2026, 15:58
335
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Скляр проиграла полуфинальный матч юниорского Уимблдона-2026

Украинка уступила Анне Пушкаревой в трех сетах и покинула травяной мейджор

10 июля 2026, 15:51 | Обновлено 10 июля 2026, 15:58
335
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Скляр проиграла полуфинальный матч юниорского Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) завершила выступления на юниорском Уимблдоне-2026.

В полуфинале украинка в трех сетах проиграла Анне Пушкаревой (WTA 1015) за 1 час и 25 минут.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/2 финала

Полина Скляр (Украина) [15] – Анна Пушкарева [14] – 4:6, 6:2, 1:6

Скляр впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam.

На Уимблдоне Полина успела одержать четыре победы, одолев Екатерину Доценко, Алиссу Джеймс, Илонку Майю Бурческу и Марию Макарову.

Скляр стала шестой украинкой, которая добралась до полуфинала юниорского Уимблдона. Ранее до этой стадии доходили Татьяна Перебийнис (1999, 2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012), Даяна Ястремская (2016) и Дарья Снигур (2019). Бондаренко и Снигур удалось завоевать трофей.

Фото с матча (Полина Скляр)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полина Скляр Уимблдон-2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Поліна  на 2 роки молодша. Все таки менше досвіду
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+2
Прокляття півфіналів продовжується - Україна U19, Костюк, тепер Скляр
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+2
У кацапок що вчора, що сьогодні якісь кобили перегодовані грали... це ж мали б бути діти, чи я шось плутаю?)
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+2
Шкода.
Завтра нас чекає ще один півфінал, правда не Вімблдону. В німецькому Ашаффенбурзі Настя Соболєва сьогодні перемогла Д. Якупович і у півфіналі зіграє з шостою сіяною "нейтралкою" Ю. Авдєєвою (WTA 191). Вітаємо Анастасію з перемогою!!! І тримаємо кулачки!)
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