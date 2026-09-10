Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO

Украинские теннисистки – 15-летняя Полина Скляр и 17-летняя Антонина Сушкова – вышли в четвертьфинал парного разряда юниорского Открытого чемпионата США 2026.

Скляр вместе с представительницей Ямайки Алиссей Джеймс в матче второго раунда переиграла дуэт Даниэлла Бриттон (Великобритания) / Тея Ковачевич (Босния и Герцеговина), а Сушкова и ее напарница Маая Раджешваран Ревати из Индии справились с тандемом Яна Ковачкова (Чехия) / Катерина Зайчикова (Чехия).

Полина и Алисса в четвертьфинале поборются с сестрами Пеничковыми Анники и Кристины (США). Антонина и Маая в третьем раунде выйдут на корт против «нейтральных» четвертых сеяных Фелицаты Дорофеевой-Рыбас и Анны Пушкаревой.

Если Скляр и Сушкова выиграют свои матчи 1/4 финала, то пересекутся друг с другом в полуфинале и гарантируют для Украины финал юниорского парного разряда US Open.

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/8 финала

Полина Скляр / Алисса Джеймс – Даниэлла Бриттон / Тея Ковачевич – 6:1, 2:6, [10:4]

– Даниэлла Бриттон / Тея Ковачевич – 6:1, 2:6, [10:4] Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Яна Ковачкова / Катерина Зайчикова – 2:6, 6:2, [10:7]

Фото (Полина Скляр и Алисса Джеймс)

Фото (Антонина Сушкова и Маая Раджешваран Ревати)

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