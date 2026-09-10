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  4. Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO
US Open
10 сентября 2026, 04:22 |
13
0

Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO

Полина и Антонина выступают в разных дуэтах и могут пересечься в полуфинале мейджора

10 сентября 2026, 04:22 |
13
0
Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Маая Раджешваран Ревати и Антонина Сушкова
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Украинские теннисистки – 15-летняя Полина Скляр и 17-летняя Антонина Сушкова – вышли в четвертьфинал парного разряда юниорского Открытого чемпионата США 2026.

Скляр вместе с представительницей Ямайки Алиссей Джеймс в матче второго раунда переиграла дуэт Даниэлла Бриттон (Великобритания) / Тея Ковачевич (Босния и Герцеговина), а Сушкова и ее напарница Маая Раджешваран Ревати из Индии справились с тандемом Яна Ковачкова (Чехия) / Катерина Зайчикова (Чехия).

Полина и Алисса в четвертьфинале поборются с сестрами Пеничковыми Анники и Кристины (США). Антонина и Маая в третьем раунде выйдут на корт против «нейтральных» четвертых сеяных Фелицаты Дорофеевой-Рыбас и Анны Пушкаревой.

Если Скляр и Сушкова выиграют свои матчи 1/4 финала, то пересекутся друг с другом в полуфинале и гарантируют для Украины финал юниорского парного разряда US Open.

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/8 финала

  • Полина Скляр / Алисса Джеймс Даниэлла Бриттон / Тея Ковачевич – 6:1, 2:6, [10:4]
  • Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати Яна Ковачкова / Катерина Зайчикова – 2:6, 6:2, [10:7]

Фото (Полина Скляр и Алисса Джеймс)

Фото (Антонина Сушкова и Маая Раджешваран Ревати)

Сетка US Open 2026 (Юниоры, пары)

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Полина Скляр Маая Раджешваран Ревати Антонина Сушкова US Open 2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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