Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO
Полина и Антонина выступают в разных дуэтах и могут пересечься в полуфинале мейджора
Украинские теннисистки – 15-летняя Полина Скляр и 17-летняя Антонина Сушкова – вышли в четвертьфинал парного разряда юниорского Открытого чемпионата США 2026.
Скляр вместе с представительницей Ямайки Алиссей Джеймс в матче второго раунда переиграла дуэт Даниэлла Бриттон (Великобритания) / Тея Ковачевич (Босния и Герцеговина), а Сушкова и ее напарница Маая Раджешваран Ревати из Индии справились с тандемом Яна Ковачкова (Чехия) / Катерина Зайчикова (Чехия).
Полина и Алисса в четвертьфинале поборются с сестрами Пеничковыми Анники и Кристины (США). Антонина и Маая в третьем раунде выйдут на корт против «нейтральных» четвертых сеяных Фелицаты Дорофеевой-Рыбас и Анны Пушкаревой.
Если Скляр и Сушкова выиграют свои матчи 1/4 финала, то пересекутся друг с другом в полуфинале и гарантируют для Украины финал юниорского парного разряда US Open.
US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/8 финала
- Полина Скляр / Алисса Джеймс – Даниэлла Бриттон / Тея Ковачевич – 6:1, 2:6, [10:4]
- Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Яна Ковачкова / Катерина Зайчикова – 2:6, 6:2, [10:7]
Фото (Полина Скляр и Алисса Джеймс)
Фото (Антонина Сушкова и Маая Раджешваран Ревати)
Сетка US Open 2026 (Юниоры, пары)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ротаня в сложном матче завоевала путёвку в следующий раунд
Украинец не хочет трилогии и сосредоточен на Уайлдере