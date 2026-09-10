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US Open
10 сентября 2026, 04:02 | Обновлено 10 сентября 2026, 04:22
49
0

Скляр проиграла тай-брейк на 22 очка и не сумела выйти в 1/4 финала US Open

Полина в двух сетах проиграла шестой сеяной Джейн Престон в матче 3-го круга мейджора

10 сентября 2026, 04:02 | Обновлено 10 сентября 2026, 04:22
49
0
Скляр проиграла тай-брейк на 22 очка и не сумела выйти в 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1041) не сумела выйти в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла шестой сеяной Джейн Престон (США, WTA 821) за 2 часа и 5 минут.

US Open 2026. Юниоры, 1/8 финала

Джейн Престон (США) [6] – Полина Скляр (Украина) [9] – 7:6 (12:10), 6:3

В первой партии Скляр отыгралась со счета 1:4, спасла сетбол на подаче в 10-м гейме, тройной сетбол в 12-м гейме (с 0:40) и еще три на тай-брейке, но с четвертого Престон все-таки закрыла партию.

У Полины также были шансы выиграть первый сет – украинка не реализовала два сетбола на тай-брейке (на подаче и на приеме).

Скляр впервые в карьере сыграла на кортах Нью-Йорка и во второй раз дошла до третьего раунда турнира Grand Slam – в июле она стала полуфиналисткой Уимблдона. На американском мейджоре Полина успела переиграть Холли Смарт и Ишу Манчалу.

Скляр продолжит выступления на US Open в парном разряде, где вместе с Алиссей Джеймс уже вышла в четвертьфинал.

Фото с матча (Полина Скляр)

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Полина Скляр юниорский теннис US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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