Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 9 сентября

Украину на Открытом чемпионате США 2026 продолжают представлять лишь теннисистки, которые выступают в юниорских турнирах.

В среду в Нью-Йорке матч третьего раунда одиночного разряда проведет Полина Скляр. Скляр и Антонина Сушкова проведут поединки второго круга в парном турнире.

US Open 2026. Юниоры, 1/8 финала

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Полина Скляр [9] – Джейн Престон [6]

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/8 финала

Stadium 17. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Полина Скляр / Алисса Джеймс [8] – Даниэлла Бриттон / Теа Ковачевич

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Яна Ковачкова / Катерина Зайчикова [5]

Расписание матчей на US Open 2026 на 9 сентября