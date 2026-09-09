Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 9 сентября
US Open
09 сентября 2026, 15:44 | Обновлено 09 сентября 2026, 15:47
158
0

Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 9 сентября

В среду в Нью-Йорке сыграют Полина Скляр и Антонина Сушкова

09 сентября 2026, 15:44 | Обновлено 09 сентября 2026, 15:47
158
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 9 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украину на Открытом чемпионате США 2026 продолжают представлять лишь теннисистки, которые выступают в юниорских турнирах.

В среду в Нью-Йорке матч третьего раунда одиночного разряда проведет Полина Скляр. Скляр и Антонина Сушкова проведут поединки второго круга в парном турнире.

US Open 2026. Юниоры, 1/8 финала

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Полина Скляр [9] – Джейн Престон [6]

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/8 финала

Stadium 17. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Полина Скляр / Алисса Джеймс [8] – Даниэлла Бриттон / Теа Ковачевич

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Яна Ковачкова / Катерина Зайчикова [5]

Расписание матчей на US Open 2026 на 9 сентября

По теме:
Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чжэн Циньвень – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЛЬКАРАС: «Я ухожу с корта счастливым. Иду с улыбкой и, главное, здоровым»
расписание Полина Скляр Антонина Сушкова Маая Раджешваран Ревати US Open 2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Бокс | 09 сентября 2026, 12:19 7
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение

Украинец не хочет трилогии и сосредоточен на Уайлдере

Известный украинский тренер и соратник Маркевича уехал работать в россию
Футбол | 09 сентября 2026, 07:08 88
Известный украинский тренер и соратник Маркевича уехал работать в россию
Известный украинский тренер и соратник Маркевича уехал работать в россию

Иванов устроился на болотах

Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
Бокс | 09.09.2026, 04:19
Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
Зинченко получил сенсационный вариант из Италии от легендарного клуба
Футбол | 09.09.2026, 07:02
Зинченко получил сенсационный вариант из Италии от легендарного клуба
Зинченко получил сенсационный вариант из Италии от легендарного клуба
Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Теннис | 09.09.2026, 05:45
Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая пара 1/2 финала US Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/2 финала US Open 2026 у женщин
09.09.2026, 06:25
Теннис
Стартует Лига чемпионов с Шахтером. Эксклюзивная неделя: расписание тура 1
Стартует Лига чемпионов с Шахтером. Эксклюзивная неделя: расписание тура 1
08.09.2026, 13:30 26
Футбол
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
08.09.2026, 10:17 18
Футбол
Андреа Мальдера принял решение по поводу Михаила Мудрика – источник
Андреа Мальдера принял решение по поводу Михаила Мудрика – источник
08.09.2026, 09:27 28
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это, безусловно, лучший боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это, безусловно, лучший боксер»
08.09.2026, 08:53 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
07.09.2026, 17:59 47
Футбол
Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0
Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0
07.09.2026, 20:43 15
Теннис
Кубок Украины. Начинается стадия 1/16 финала: расписание матчей
Кубок Украины. Начинается стадия 1/16 финала: расписание матчей
08.09.2026, 09:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем