Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 9 сентября
В среду в Нью-Йорке сыграют Полина Скляр и Антонина Сушкова
Украину на Открытом чемпионате США 2026 продолжают представлять лишь теннисистки, которые выступают в юниорских турнирах.
В среду в Нью-Йорке матч третьего раунда одиночного разряда проведет Полина Скляр. Скляр и Антонина Сушкова проведут поединки второго круга в парном турнире.
US Open 2026. Юниоры, 1/8 финала
Корт №7. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Полина Скляр [9] – Джейн Престон [6]
US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/8 финала
Stadium 17. 3-й запуск (не ранее 21:00)
Полина Скляр / Алисса Джеймс [8] – Даниэлла Бриттон / Теа Ковачевич
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Яна Ковачкова / Катерина Зайчикова [5]
Расписание матчей на US Open 2026 на 9 сентября
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не хочет трилогии и сосредоточен на Уайлдере
Иванов устроился на болотах