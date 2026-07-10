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  4. Сказка закончилась. Стал известен первый финалист Уимблдона-2026
Уимблдон
10 июля 2026, 18:01 | Обновлено 10 июля 2026, 18:22
1465
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Сказка закончилась. Стал известен первый финалист Уимблдона-2026

Александр Зверев в трех сетах переиграл Артура Фери и на втором GS подряд вышел в финал

10 июля 2026, 18:01 | Обновлено 10 июля 2026, 18:22
1465
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Сказка закончилась. Стал известен первый финалист Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) стал первым финалистом Уимблдона-2026.

В полуфинале Зверев в трех сетах переиграл представителя Великобритании Артура Фери (АТР 114) за 2 часа и 15 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Артур Фери (Великобритания) [WC] – Александр Зверев (Германия) [2] – 6:7 (0:7), 2:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперников.

Зверев вышел в пятый финал Grand Slam и во второй подряд. В июле он стал чемпионом Ролан Гаррос.

Помимо Ферри, Зверев на Уимблдоне также одолел Александера Блокса, Валентена Ройе, Маркоса Хирона, Иржи Легечку и Тейлора Фритца.

Теперь у Александра есть финалы на всех четырех турнирах Grand Slam. Звереву понадобилось 42 участия в основных сетках мейджоров, чтобы добраться до финала на каждом слэме – по этому показателю он превзошел антирекорд Маррея (41 участие).

Зверев стал седьмым игроком с 1988 года, который дошел до финала на четырех GS, Олимпиады и Итогового турнира. Ранее такое достижение покорились Андре Агасси, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Энди Маррею, Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.

В финале Уимблдона Зверев сыграет с победителем пары Янник Синнер – Новак Джокович. Вне зависимости от результата финала, Александр с понедельника станет второй ракеткой мира.

Ферри провел великолепный Уимблдон, одолев на своем пути Дамира Джумхура, Отто Виртенена, Зизу Бергса, Флавио Коболли и Григора Димитрова. В обновленном рейтинга АТР Артур поднимется на 36-е место.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Пруха Зверева продолжается, мужской тур сейчас настолько слаб что такие днари как фери в полуфинале, сейчас пару игроков хорошего уровня, остальная масса в основном серая посредственность
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