Сказка закончилась. Стал известен первый финалист Уимблдона-2026

Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) стал первым финалистом Уимблдона-2026.

В полуфинале Зверев в трех сетах переиграл представителя Великобритании Артура Фери (АТР 114) за 2 часа и 15 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Артур Фери (Великобритания) [WC] – Александр Зверев (Германия) [2] – 6:7 (0:7), 2:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперников.

Зверев вышел в пятый финал Grand Slam и во второй подряд. В июле он стал чемпионом Ролан Гаррос.

Помимо Ферри, Зверев на Уимблдоне также одолел Александера Блокса, Валентена Ройе, Маркоса Хирона, Иржи Легечку и Тейлора Фритца.

Теперь у Александра есть финалы на всех четырех турнирах Grand Slam. Звереву понадобилось 42 участия в основных сетках мейджоров, чтобы добраться до финала на каждом слэме – по этому показателю он превзошел антирекорд Маррея (41 участие).

Зверев стал седьмым игроком с 1988 года, который дошел до финала на четырех GS, Олимпиады и Итогового турнира. Ранее такое достижение покорились Андре Агасси, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Энди Маррею, Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.

В финале Уимблдона Зверев сыграет с победителем пары Янник Синнер – Новак Джокович. Вне зависимости от результата финала, Александр с понедельника станет второй ракеткой мира.

Ферри провел великолепный Уимблдон, одолев на своем пути Дамира Джумхура, Отто Виртенена, Зизу Бергса, Флавио Коболли и Григора Димитрова. В обновленном рейтинга АТР Артур поднимется на 36-е место.