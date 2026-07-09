Неудача в полуфинале ЧЕ U-19, пресс-конференция Костюка, успех на Уимблдоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 июля.

1A. Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии

Команда Дмитрия Михайленко не вышла в финал юниорского ЧЕ

1B. Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2026 U-19

В решающем матче 11 июля сыграют сборные Испании и Германии

1C. Испания разгромила Хорватию. Определен первый финалист Евро-2026 U-19

В другом полуфинале сыграют сборные Украины и Германии

2A. Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Итоги первых матчей стартового раунда

За два дня состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда

2B. Ассист Романчука и два пенальти. Университатя Крайова разгромила белорусов

В другом матче Q1 Лиги чемпионов Петрокуб и Эгнатия разошлись миром

3A. Луганская Заря на сборах уступила в спарринге клубу Словацко из Чехии

У команды УПЛ гол на 82-й минуте матча забил Федор Задорожный

3B. С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца

Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус

4A. КОСТЮК: «Нам очень хорошо знакомы стиль игры и схемы Университати»

Главный тренер Динамо ответил на вопросы перед игрой Лиги Европы

4B. КЕНДЗЕРА: «Приятно, что у Динамо есть возможность провести игру в Польше»

Польский защитник Динамо ответил на вопросы перед игрой Лиги Европы

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны возглавил сборную Мексики

Рафа Маркес стал главным тренером национальной команды

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Хорватии осталась без главного тренера

Златко Далич покинул пост после чемпионата мира

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал экс-игрока Жироны

Дэйли Блинд опять вернулся в амстердамский клуб

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого новичка в летнее межсезонье

К команде из Кривого Рога присоединился Рой Нави из Израиля

7. Костюк взяла верх над Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона 2026

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в 1/4 финала

8. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов по футзалу

Атлетик Днепр и ХИТ Киев сыграют в основном раунде главного еврокубка

9A. Без сенсации. Украина дала бой чемпионам мира в Лиге наций по волейболу

Сине-желтая команда не сумела обыграть сборную Италии

9B. Снова разгром. Молодежная женская сборная Украины обыграла Азербайджан

Вторая подряд победа украинок на чемпионате Европы U-20 по баскетболу

10. Просроченный бой. Почему поединок Усик – Уайлдер уже неинтересен

Слухи о бое Александра Усика с Деонтеем Уайлдером