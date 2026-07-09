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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны возглавил сборную Мексики
Чемпионат мира
09 июля 2026, 03:33 |
259
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны возглавил сборную Мексики

Рафа Маркес стал главным тренером национальной команды

09 июля 2026, 03:33 |
259
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны возглавил сборную Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший игрок каталонской «Барселоны» Рафаэль Маркес официально стал новым главным тренером национальной сборной Мексики.

На этой должности он сменил 67-летнего Хавьера Агирре, который возглавлял команду с июля 2024 года. Во главе сборной Мексики Хавьер провел 34 матча, одержав 21 победу и 8 ничьих, а также вывел команду в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика вылетела от Англии (2:3).

Рафаэль Маркес с 2024 года работал ассистентом в тренерском штабе Хавьера Агирре в национальной сборной Мексики. До этого он самостоятельно тренировал вторую команду каталонской «Барселоны».

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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