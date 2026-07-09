ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны возглавил сборную Мексики
Рафа Маркес стал главным тренером национальной команды
Бывший игрок каталонской «Барселоны» Рафаэль Маркес официально стал новым главным тренером национальной сборной Мексики.
На этой должности он сменил 67-летнего Хавьера Агирре, который возглавлял команду с июля 2024 года. Во главе сборной Мексики Хавьер провел 34 матча, одержав 21 победу и 8 ничьих, а также вывел команду в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика вылетела от Англии (2:3).
Рафаэль Маркес с 2024 года работал ассистентом в тренерском штабе Хавьера Агирре в национальной сборной Мексики. До этого он самостоятельно тренировал вторую команду каталонской «Барселоны».
The next chapter in our long-term project begins now.— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 8, 2026
As part of the continuity of the process that started two years ago, Rafael Márquez takes the next step in the planned transition by becoming Head Coach of the Mexican National Team.#SomosMéxico 🇲🇽 https://t.co/mfWuWbyF57
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