ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Хорватии осталась без тренера
Златко Далич покинул свой пост
Хорватский футбольный союз официально объявила об уходе Златко Далича с поста главного тренера национальной сборной Хорватии.
Отмечается, что специалист сам решил покинуть свой пост.
«Главный тренер, благодарим Вас за все — за победы, достижения, выход в квалификацию, медали, сплоченность, уважение и Вашу неизменную преданность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами. Результаты свидетельствуют о Ваших тренерских достоинствах. Уважение, которое Вы заслужили среди игроков, персонала и соперников, многое говорит о Вас как о человеке», — говорится в официальном заявлении союза.
Златко Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Во главе команды он провел 111 матчей, одержав 62 победы и 20 ничьих. Хорватия под его руководством стала серебряным призером чемпионата мира 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.
На нынешнем чемпионате мира хорваты вылетели от Португалии (1:2).
A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.— HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026
Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈
Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj
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