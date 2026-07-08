ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Хорватии осталась без тренера

Хорватский футбольный союз официально объявила об уходе Златко Далича с поста главного тренера национальной сборной Хорватии.

Отмечается, что специалист сам решил покинуть свой пост.

«Главный тренер, благодарим Вас за все — за победы, достижения, выход в квалификацию, медали, сплоченность, уважение и Вашу неизменную преданность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами. Результаты свидетельствуют о Ваших тренерских достоинствах. Уважение, которое Вы заслужили среди игроков, персонала и соперников, многое говорит о Вас как о человеке», — говорится в официальном заявлении союза.

Златко Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Во главе команды он провел 111 матчей, одержав 62 победы и 20 ничьих. Хорватия под его руководством стала серебряным призером чемпионата мира 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

На нынешнем чемпионате мира хорваты вылетели от Португалии (1:2).