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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Хорватии осталась без тренера
Чемпионат мира
08 июля 2026, 14:15 |
912
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ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Хорватии осталась без тренера

Златко Далич покинул свой пост

08 июля 2026, 14:15 |
912
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ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Хорватии осталась без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич
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Хорватский футбольный союз официально объявила об уходе Златко Далича с поста главного тренера национальной сборной Хорватии.

Отмечается, что специалист сам решил покинуть свой пост.

«Главный тренер, благодарим Вас за все — за победы, достижения, выход в квалификацию, медали, сплоченность, уважение и Вашу неизменную преданность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами. Результаты свидетельствуют о Ваших тренерских достоинствах. Уважение, которое Вы заслужили среди игроков, персонала и соперников, многое говорит о Вас как о человеке», — говорится в официальном заявлении союза.

Златко Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Во главе команды он провел 111 матчей, одержав 62 победы и 20 ничьих. Хорватия под его руководством стала серебряным призером чемпионата мира 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

На нынешнем чемпионате мира хорваты вылетели от Португалии (1:2).

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Златко Далич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: Хорватский футбольный союз
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