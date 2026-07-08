Луганская Заря на сборах уступила в спарринге клубу Словацко из Чехии

Луганский клуб Заря провел очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

8 июля в 17:00 Заря Луганск уступила команде Словацко Угерске-Градиште из Чехии (1:2)

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Соперники забили два гола (14 и 48 мин). У Зари гол на 82-й минуте отличился Федор Задорожный.

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

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Товарищеский матч. 8 июля 2026. Словения

17:00. Заря Луганск (Украина) – Словацко (Чехия) – 1:2

Голы: Федор Задорожный, 82 – голы, 14, 48

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Эскинья (Дришлюк, 86), Жуниор Рейс, Кушниренко (Янич, 65), Башич, Бах (Задорожный, 67), Слесарь, Елавич, Будковский (кап)

Видеозапись матча

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