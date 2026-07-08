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Товарищеские матчи
Заря
08.07.2026 17:00 – FT 1 : 2
Словацко
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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 19:09 | Обновлено 08 июля 2026, 19:23
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Луганская Заря на сборах уступила в спарринге клубу Словацко из Чехии

У команды УПЛ гол на 82-й минуте матча забил Федор Задорожный

08 июля 2026, 19:09 | Обновлено 08 июля 2026, 19:23
145
0
Луганская Заря на сборах уступила в спарринге клубу Словацко из Чехии
ФК Заря. Федор Задорожный
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Луганский клуб Заря провел очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

8 июля в 17:00 Заря Луганск уступила команде Словацко Угерске-Градиште из Чехии (1:2)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперники забили два гола (14 и 48 мин). У Зари гол на 82-й минуте отличился Федор Задорожный.

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 8 июля 2026. Словения

17:00. Заря Луганск (Украина) – Словацко (Чехия) – 1:2

Голы: Федор Задорожный, 82 – голы, 14, 48

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Эскинья (Дришлюк, 86), Жуниор Рейс, Кушниренко (Янич, 65), Башич, Бах (Задорожный, 67), Слесарь, Елавич, Будковский (кап)

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Словацко контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Федор Задорожный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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