Украина. Премьер лига08 июля 2026, 15:29 | Обновлено 08 июля 2026, 15:33
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Заря Луганск – Словацко (Чехия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
08 июля 2026, 15:29 | Обновлено 08 июля 2026, 15:33
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
8 июля в 17:00 встречаются Заря Луганск и команда Словацко Угерске-Градиште из Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Заря Луганск – Словацко (Чехия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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