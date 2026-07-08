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Товарищеские матчи
Заря
08.07.2026 17:00 - : -
Словацко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 15:29 | Обновлено 08 июля 2026, 15:33
122
0

Заря Луганск – Словацко (Чехия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 июля 2026, 15:29 | Обновлено 08 июля 2026, 15:33
122
0
Заря Луганск – Словацко (Чехия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

8 июля в 17:00 встречаются Заря Луганск и команда Словацко Угерске-Градиште из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Заря Луганск – Словацко (Чехия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Словацко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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