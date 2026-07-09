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  4. Заря Луганск – Словацко (Чехия) – 1:2. Спарринг в Словении. Видео голов
Товарищеские матчи
Заря
08.07.2026 17:00 – FT 1 : 2
Словацко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 15:38 | Обновлено 09 июля 2026, 15:44
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0

Заря Луганск – Словацко (Чехия) – 1:2. Спарринг в Словении. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье

09 июля 2026, 15:38 | Обновлено 09 июля 2026, 15:44
80
0
Заря Луганск – Словацко (Чехия) – 1:2. Спарринг в Словении. Видео голов
ФК Заря
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Луганский клуб Заря провел контрольный матч на сборах в Словении.

8 июля в 17:00 Заря Луганск уступила команде Словацко Угерске-Градиште из Чехии (1:2)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперники из Чехии забили два гола (на 14-й и 48-й минутах).

Для команды Виктора Скрипника на 82-й минуте отличился Федор Задорожный.

Товарищеский матч. 8 июля 2026. Словения

17:00. Заря Луганск (Украина) – Словацко (Чехия) – 1:2

Голы: Федор Задорожный, 82 – голы, 14, 48

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Эскинья (Дришлюк, 86), Жуниор Рейс, Кушниренко (Янич, 65), Башич, Бах (Задорожный, 67), Слесарь, Елавич, Будковский (кап)

Видео матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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