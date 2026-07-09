Заря Луганск – Словацко (Чехия) – 1:2. Спарринг в Словении. Видео голов
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Луганский клуб Заря провел контрольный матч на сборах в Словении.
8 июля в 17:00 Заря Луганск уступила команде Словацко Угерске-Градиште из Чехии (1:2)
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Соперники из Чехии забили два гола (на 14-й и 48-й минутах).
Для команды Виктора Скрипника на 82-й минуте отличился Федор Задорожный.
Товарищеский матч. 8 июля 2026. Словения
17:00. Заря Луганск (Украина) – Словацко (Чехия) – 1:2
Голы: Федор Задорожный, 82 – голы, 14, 48
Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Эскинья (Дришлюк, 86), Жуниор Рейс, Кушниренко (Янич, 65), Башич, Бах (Задорожный, 67), Слесарь, Елавич, Будковский (кап)
Видео матча
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