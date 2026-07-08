Определен стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко
8 июля в 17:00 луганская команда проведет товарищеский поединок
Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.
8 июля в 17:00 встречаются Заря Луганск и команда Словацко Угерске-Градиште из Чехии.
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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко
Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Кушниренко, Башич, Бах, Слесар, Елавич, Будковский
Главный тренер: Виктор Скрипник
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