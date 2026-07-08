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Товарищеские матчи
Заря
08.07.2026 17:00 – 54 0 : 2
Словацко
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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 16:55 | Обновлено 08 июля 2026, 17:14
329
0

Определен стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко

8 июля в 17:00 луганская команда проведет товарищеский поединок

08 июля 2026, 16:55 | Обновлено 08 июля 2026, 17:14
329
0
Определен стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко
ФК Заря Луганск
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Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.

8 июля в 17:00 встречаются Заря Луганск и команда Словацко Угерске-Градиште из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Кушниренко, Башич, Бах, Слесар, Елавич, Будковский

Главный тренер: Виктор Скрипник

Инфографика

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Словацко контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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