Определен стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко

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Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.

8 июля в 17:00 встречаются Заря Луганск и команда Словацко Угерске-Градиште из Чехии.

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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Кушниренко, Башич, Бах, Слесар, Елавич, Будковский

Главный тренер: Виктор Скрипник

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