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08 июля 2026, 22:59 | Обновлено 08 июля 2026, 23:44
523
0

Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2026 U-19

В решающем матче 11 июля сыграют сборные Испании и Германии

08 июля 2026, 22:59 | Обновлено 08 июля 2026, 23:44
523
0
Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2026 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Украины U-19 проиграла в Уэльсе команде Германии U-19 (1:2) в полуфинале Евро-2026 U-19.

Матч 1/2 финала прошел 8 июля в 21:00 в Рексеме на стадионе Рейскорс Граунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами в конце 1-го тайма. У сине-желтых забил Виталий Глют, но соперники быстро сравняли счет усилиями Отто Штанге (1:1).

Победный гол немцы забили на 90+1 минуте, героем матча для Бундестим стал Франсис Оньека (2:1).

В другом полуфинале в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).

В финале 11 июля в Рексеме сыграют команды Испании и Германии.

🏆 Чемпионат Европы 2026 U-19

Полуфинал. 8 июля 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд

21:00. Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2

Голы: Виталий Глют, 43 – Отто Штанге, 45+1, Франсис Оньека, 90+1

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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