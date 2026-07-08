Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2026 U-19
В решающем матче 11 июля сыграют сборные Испании и Германии
Юношеская сборная Украины U-19 проиграла в Уэльсе команде Германии U-19 (1:2) в полуфинале Евро-2026 U-19.
Матч 1/2 финала прошел 8 июля в 21:00 в Рексеме на стадионе Рейскорс Граунд.
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Команды обменялись голами в конце 1-го тайма. У сине-желтых забил Виталий Глют, но соперники быстро сравняли счет усилиями Отто Штанге (1:1).
Победный гол немцы забили на 90+1 минуте, героем матча для Бундестим стал Франсис Оньека (2:1).
В другом полуфинале в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).
В финале 11 июля в Рексеме сыграют команды Испании и Германии.
🏆 Чемпионат Европы 2026 U-19
Полуфинал. 8 июля 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд
21:00. Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2
Голы: Виталий Глют, 43 – Отто Штанге, 45+1, Франсис Оньека, 90+1
Видео голов и обзор матча
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