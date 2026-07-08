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Евро U19
УКРАИНА U19
08.07.2026 21:00 – FT 1 : 2
Германия U19
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08 июля 2026, 23:45 | Обновлено 08 июля 2026, 23:47
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Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2. Пропустили на 90+1. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Евро-2026 U-19

08 июля 2026, 23:45 | Обновлено 08 июля 2026, 23:47
6040
0
Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2. Пропустили на 90+1. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 сыграли в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.

В городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречались Украина U-19 и Германия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Команды обменялись голами в конце 1-го тайма. У сине-желтых забил Виталий Глют, но соперники быстро сравняли счет усилиями Отто Штанге (1:1).

Победный гол немцы забили на 90+1 минуте, героем матча для Бундестим стал Франсис Оньека (2:1).

В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).

В финале 11 июля в Рексеме сыграют команды Испании и Германии.

🏆 Чемпионат Европы 2026 U-19

Полуфинал. 8 июля 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд

21:00. Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2

Голы: Виталий Глют, 43 – Отто Штанге, 45+1, Франсис Оньека, 90+1

Видео голов и обзор матча

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Francis Onyeka (Германия U19).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Отто Штанге (Германия U19).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Глют (УКРАИНА U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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