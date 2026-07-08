УКРАИНА U19

8 июля на Централ Парк пройдет матч полуфинала чемпионата Европы по футболу в категории U-19, в котором сыграют юношеские сборные Украины и Германии. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Украина U-19

Команда вынуждена играть вообще без домашних поединков. Да и игроков приходится собирать из клубов по всему миру. Но у Михайленко снова получается выжимать максимум возможного. Квалификацию все-таки прошли, хотя осечек хватало - но, главное, все же в итоге достигли турнира.

А уже на самом Евро пока что удается демонстрировать стопроцентный результат. Не помешало и то, что начиналось все с пенальти в свои ворота в середине первого тайма матча с хорватами. Собравшись, там оформили волевые 3:1. Потом сценарий повторился: опять пропустили первыми, но забили больше - точнее, это сделал Глют, своим дублем принеся итоговые 2:1. Уже после этого, досрочно, вышли в полуфинал, и на Италию вышло немало резервистов. Что не помешало победить - единственный мяч провел после классного прохода Оличенко.

Германия U-19

Сборная представляет одну из ведущих европейских футбольных стран. Да, национальная команда тут в перманентном кризисе, что показал и чемпионат мира в Северной Америке. Но в более юных возрастных категориях зачастую именно немцы доминируют.

На Евро они тоже достойно проявили себя и уже после двух туров застолбили за собой место в полуфинале. Сначала получилось выиграть перестрелку у Дании 4:3, потом разгромили просто очень слабых валлийцев. Правда, в крайнем туре уже сами уступили, причем крупно, 0:4, пусть и Испании. Вот и остается гадать, то ли были настолько слабее соперника, то ли просто не настроились на уже не нужный матч.

Статистика личных встреч

Все три очных поединка были выиграны в этой категории немцами. Но все они пришлись на 2011-2014 годы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у немцев получится выиграть. Но они не настолько сильнее своих противников - стоит подумать о ставке на то, что украинцы, что пока только выигрывали, не уступят в основное время (коэффициент - 1,77).