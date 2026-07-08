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Евро U19
УКРАИНА U19
08.07.2026 21:00 - : -
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Чемпионат Европы
08 июля 2026, 10:59 | Обновлено 08 июля 2026, 11:19
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Украина U-19 – Германия U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка чемпионата Европы U-19

08 июля 2026, 10:59 | Обновлено 08 июля 2026, 11:19
190
0
Украина U-19 – Германия U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ
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В среду, 8 июля, состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы U-19, в котором встретятся сборные Украины и Германии. Матч пройдет в Рексеме (Уэльс) на стадионе «Рейскорс Граунд», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» уверенно выиграли свою группу, одержав три победы. Команда Дмитрия Михайленко обыграла Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0). Сборная Германии заняла второе место группы. Немцы одержали победы над Данией (4:3) и Уэльсом (4:0), а также проиграли Испании (0:4).

Предыдущий раз наша команда выходила в полуфинал юниорского чемпионата Европы в 2024-м году, уступив на этой стадии Франции со счетом 0:1. Сборная Германии в прошлом году в полуфинале континентального первенства проиграла Испании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Германия U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U19
8 июля 2026 -
21:00
Германия U19
Обе команды забьют 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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