УКРАИНА U19

В среду, 8 июля, состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы U-19, в котором встретятся сборные Украины и Германии. Матч пройдет в Рексеме (Уэльс) на стадионе «Рейскорс Граунд», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» уверенно выиграли свою группу, одержав три победы. Команда Дмитрия Михайленко обыграла Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0). Сборная Германии заняла второе место группы. Немцы одержали победы над Данией (4:3) и Уэльсом (4:0), а также проиграли Испании (0:4).

Предыдущий раз наша команда выходила в полуфинал юниорского чемпионата Европы в 2024-м году, уступив на этой стадии Франции со счетом 0:1. Сборная Германии в прошлом году в полуфинале континентального первенства проиграла Испании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Германия U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.