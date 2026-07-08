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Евро U19
Испания U19
08.07.2026 18:30 – FT 3 : 0
Хорватия U19
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08 июля 2026, 20:30 | Обновлено 08 июля 2026, 20:37
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Испания разгромила Хорватию. Определен первый финалист Евро-2026 U-19

В другом полуфинале сыграют сборные Украины и Германии

08 июля 2026, 20:30 | Обновлено 08 июля 2026, 20:37
446
0
Испания разгромила Хорватию. Определен первый финалист Евро-2026 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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8 июля состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.

Сборная Испании U-19 обыграла команду Хорватии U-19 со счетом 3:0 и стала первым финалистом турнира.

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Поединок прошел в валлийском Денби на стадионе Central Park.

Испанцы открыли счет на 12-й минуте. После передачи Тьяго Питарха отличился Хаві Эспарт. В начале второго тайма Хорхе Салинас удвоил преимущество команды, вновь воспользовавшись ассистом Питарха.

Окончательный счет на 83-й минуте установил Усман Диалло, которому ассистировал Уго Лопес (3:0).

Испания U-19 одержала уверенную победу со счетом 3:0 и вышла в финал Евро-2026 U-19.

В финале 11 июля испанцы сыграют с победителем второго полуфинала Украина U-19 – Германия U-19 (старт – 8 июля в 21:00).

Евро-2026 U-19. Полуфинал. 8 июля 2026

Денби (Уэльс). Central Park

Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0

Голы: Хави Эспарт, 12, Хорхе Салинас, 54, Усман Диалло, 83

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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