Испания разгромила Хорватию. Определен первый финалист Евро-2026 U-19
В другом полуфинале сыграют сборные Украины и Германии
8 июля состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.
Сборная Испании U-19 обыграла команду Хорватии U-19 со счетом 3:0 и стала первым финалистом турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел в валлийском Денби на стадионе Central Park.
Испанцы открыли счет на 12-й минуте. После передачи Тьяго Питарха отличился Хаві Эспарт. В начале второго тайма Хорхе Салинас удвоил преимущество команды, вновь воспользовавшись ассистом Питарха.
Окончательный счет на 83-й минуте установил Усман Диалло, которому ассистировал Уго Лопес (3:0).
Испания U-19 одержала уверенную победу со счетом 3:0 и вышла в финал Евро-2026 U-19.
В финале 11 июля испанцы сыграют с победителем второго полуфинала Украина U-19 – Германия U-19 (старт – 8 июля в 21:00).
Евро-2026 U-19. Полуфинал. 8 июля 2026
Денби (Уэльс). Central Park
Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0
Голы: Хави Эспарт, 12, Хорхе Салинас, 54, Усман Диалло, 83
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хассан не сдержал эмоций после матча ЧМ-2026
Хани Абу Рида обратился в ФИФА с жалобой на работу судейской бригады