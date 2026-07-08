Испания разгромила Хорватию. Определен первый финалист Евро-2026 U-19

Подпишитесь на новости Sport.ua

8 июля состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.

Сборная Испании U-19 обыграла команду Хорватии U-19 со счетом 3:0 и стала первым финалистом турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел в валлийском Денби на стадионе Central Park.

Испанцы открыли счет на 12-й минуте. После передачи Тьяго Питарха отличился Хаві Эспарт. В начале второго тайма Хорхе Салинас удвоил преимущество команды, вновь воспользовавшись ассистом Питарха.

Окончательный счет на 83-й минуте установил Усман Диалло, которому ассистировал Уго Лопес (3:0).

Испания U-19 одержала уверенную победу со счетом 3:0 и вышла в финал Евро-2026 U-19.

В финале 11 июля испанцы сыграют с победителем второго полуфинала Украина U-19 – Германия U-19 (старт – 8 июля в 21:00).

Евро-2026 U-19. Полуфинал. 8 июля 2026

Денби (Уэльс). Central Park

Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0

Голы: Хави Эспарт, 12, Хорхе Салинас, 54, Усман Диалло, 83

Фотогалерея