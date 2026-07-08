Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-19 – Хорватия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2026
Евро U19
Испания U19
08.07.2026 18:30 - : -
Хорватия U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
08 июля 2026, 05:58 |
105
0

Испания U-19 – Хорватия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2026

Поединок состоится 8 июля и начнется в 18:30 по Киеву

08 июля 2026, 05:58 |
105
0
Испания U-19 – Хорватия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2026
УЕФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

8 июля на Централ Парк пройдет матч полуфинала чемпионата Европы по футболу в категории U-19, в котором сыграют юношеские сборные Испании и Хорватии. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Испания U-19

Команда представляют страну, что всегда и в любой возрастной категории по умолчанию рассматривается как фаворит в футболе. Достаточно сказать, что взрослая категория в уверенном стиле выиграли в позапрошлом году и Евро. Так что никто бы не понял, если бы юноши испытывали какие-то проблемы с выходом на континентальный турнир.

Серию сплошных побед (она началась с 3:1 против украинцев в сентябре еще прошлого года) получилось продлить уже на чемпионате. Хозяев, Уэльс, и вовсе разгромили со счетом 7-0. Потом это же соотношение мячей повторили, но в двух следующих поединках. Только Дании забили трижды, а немцам, в третьем туре, оформили уже четыре безответных мяча. Отметим Моранте - нападающий дубля Бетиса забивал в каждом поединке этого Евро пока.

Хорватия U-19

Сборная страны, которая в футбольном плане заточена именно на том, что все клубы, даже гранды уровня загребского Динамо, выращивают молодые таланты, с последующей их продажей в топ-чемпионате. Так что не удивительно, что с таким потенциалом получилось пройти непростой отбор на нынешний Евро. В квалификации обыграли Швейцарию (причем крупно, 4:1) и Норвегию, после чего оформили стратегически успешный для себя результат, ничью с Францией.

Но на чемпионате начали с откровенной осечки. Хорваты, даже открыв счет, позволили украинцам не только сровнять, но и выиграть уверенно, 1:3 Впрочем, после такого безвольного поражения команда смогла собраться. И, оформив 0:0 с Италией, потом с удовольствием разгромила соседей и старых противников, Сербов. Эти 3:0 и победа парней Михайличенко позволили выйти в полуфинал.

Статистика личных встреч

Дважды, в том числе и в марте, побеждали испанцы, еще в одном случае была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу в этом поединке. Испанцы снова докажут, что сильнее, победив с форой -1 гол (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Испания U19
8 июля 2026 -
18:30
Хорватия U19
Фора Испании U19 (-1) 1.60
По теме:
Украина U-19 – Германия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2026
Флора – Иберия 1999. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Кайрат – Сутьеска. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
сборная Испании по футболу U-19 сборная Хорватии по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Бокс | 07 июля 2026, 09:40 3
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»

О’Шаки Фостер готов к бою с украинским боксером

Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Футбол | 07 июля 2026, 09:06 23
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»

Футболист ответил сенатору Парагвая

Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Футбол | 07.07.2026, 23:26
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Бокс | 07.07.2026, 08:26
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Бомбардиры ЧМ-2026. Месси – единоличный лидер. Мбаппе и Холанд очень близко
Футбол | 08.07.2026, 06:35
Бомбардиры ЧМ-2026. Месси – единоличный лидер. Мбаппе и Холанд очень близко
Бомбардиры ЧМ-2026. Месси – единоличный лидер. Мбаппе и Холанд очень близко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
06.07.2026, 10:42 3
Бокс
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
06.07.2026, 13:10 14
Футбол
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 47
Теннис
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем