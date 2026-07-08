Испания U19

8 июля на Централ Парк пройдет матч полуфинала чемпионата Европы по футболу в категории U-19, в котором сыграют юношеские сборные Испании и Хорватии. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Испания U-19

Команда представляют страну, что всегда и в любой возрастной категории по умолчанию рассматривается как фаворит в футболе. Достаточно сказать, что взрослая категория в уверенном стиле выиграли в позапрошлом году и Евро. Так что никто бы не понял, если бы юноши испытывали какие-то проблемы с выходом на континентальный турнир.

Серию сплошных побед (она началась с 3:1 против украинцев в сентябре еще прошлого года) получилось продлить уже на чемпионате. Хозяев, Уэльс, и вовсе разгромили со счетом 7-0. Потом это же соотношение мячей повторили, но в двух следующих поединках. Только Дании забили трижды, а немцам, в третьем туре, оформили уже четыре безответных мяча. Отметим Моранте - нападающий дубля Бетиса забивал в каждом поединке этого Евро пока.

Хорватия U-19

Сборная страны, которая в футбольном плане заточена именно на том, что все клубы, даже гранды уровня загребского Динамо, выращивают молодые таланты, с последующей их продажей в топ-чемпионате. Так что не удивительно, что с таким потенциалом получилось пройти непростой отбор на нынешний Евро. В квалификации обыграли Швейцарию (причем крупно, 4:1) и Норвегию, после чего оформили стратегически успешный для себя результат, ничью с Францией.

Но на чемпионате начали с откровенной осечки. Хорваты, даже открыв счет, позволили украинцам не только сровнять, но и выиграть уверенно, 1:3 Впрочем, после такого безвольного поражения команда смогла собраться. И, оформив 0:0 с Италией, потом с удовольствием разгромила соседей и старых противников, Сербов. Эти 3:0 и победа парней Михайличенко позволили выйти в полуфинал.

Статистика личных встреч

Дважды, в том числе и в марте, побеждали испанцы, еще в одном случае была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу в этом поединке. Испанцы снова докажут, что сильнее, победив с форой -1 гол (коэффициент - 1,60).