В Уэльсе продолжается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.

8 июля в 18:30 в матче 1/2 финала в городе Денби на стадионе Сентрал Парк встречаются Испания U-19 и Хорватия U-19.

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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

В 16:00 Дания и Италия играют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

В другом полуфинале в 21:00 в городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд сыграют Украина и Германия . Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.

Испания U-19 – Хорватия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE

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