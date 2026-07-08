Испания U-19 – Хорватия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 июля в 18:30 видеотрансляцию матча 1/2 финала Евро-2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.
8 июля в 18:30 в матче 1/2 финала в городе Денби на стадионе Сентрал Парк встречаются Испания U-19 и Хорватия U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.
В 16:00 Дания и Италия играют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.
В другом полуфинале в 21:00 в городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд сыграют Украина и Германия . Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.
Испания U-19 – Хорватия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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