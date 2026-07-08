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Евро U19
Испания U19
08.07.2026 18:30 - : -
Хорватия U19
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08 июля 2026, 12:12 | Обновлено 08 июля 2026, 12:14
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Испания U-19 – Хорватия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 июля в 18:30 видеотрансляцию матча 1/2 финала Евро-2026 U-19

08 июля 2026, 12:12 | Обновлено 08 июля 2026, 12:14
82
0
Испания U-19 – Хорватия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания U-19
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В Уэльсе продолжается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.

8 июля в 18:30 в матче 1/2 финала в городе Денби на стадионе Сентрал Парк встречаются Испания U-19 и Хорватия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

В 16:00 Дания и Италия играют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

В другом полуфинале в 21:00 в городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд сыграют Украина и Германия . Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.

Испания U-19 – Хорватия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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