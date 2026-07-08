Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0. Полуфинал ЧЕ-2026. Видео голов и обзор

В финале 11 июля испанцы сыграют с победителем второго полуфинала Украина U-19 – Германия U-19.

У испанцев голі забили Хави Эспарт, Хорхе Салинас, Усман Диалло. Два ассиста сделал Тьяго Питарх.

Поединок прошел в валлийском Денби на стадионе Central Park.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Испании U-19 обыграла команду Хорватии U-19 со счетом 3:0 и стала первым финалистом турнира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях