Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0. Полуфинал ЧЕ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Евро-2026 U-19
8 июля состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.
Сборная Испании U-19 обыграла команду Хорватии U-19 со счетом 3:0 и стала первым финалистом турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел в валлийском Денби на стадионе Central Park.
У испанцев голі забили Хави Эспарт, Хорхе Салинас, Усман Диалло. Два ассиста сделал Тьяго Питарх.
В финале 11 июля испанцы сыграют с победителем второго полуфинала Украина U-19 – Германия U-19.
Евро-2026 U-19. Полуфинал. 8 июля 2026
Денби (Уэльс). Central Park
Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0
Голы: Хави Эспарт, 12, Хорхе Салинас, 54, Усман Диалло, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хани Абу Рида обратился в ФИФА с жалобой на работу судейской бригады
Хассан не сдержал эмоций после матча ЧМ-2026