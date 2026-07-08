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Евро U19
Испания U19
08.07.2026 18:30 – FT 3 : 0
Хорватия U19
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08 июля 2026, 21:39 | Обновлено 08 июля 2026, 21:43
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0

Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0. Полуфинал ЧЕ-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Евро-2026 U-19

08 июля 2026, 21:39 | Обновлено 08 июля 2026, 21:43
133
0
Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0. Полуфинал ЧЕ-2026. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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8 июля состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.

Сборная Испании U-19 обыграла команду Хорватии U-19 со счетом 3:0 и стала первым финалистом турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел в валлийском Денби на стадионе Central Park.

У испанцев голі забили Хави Эспарт, Хорхе Салинас, Усман Диалло. Два ассиста сделал Тьяго Питарх.

В финале 11 июля испанцы сыграют с победителем второго полуфинала Украина U-19 – Германия U-19.

Евро-2026 U-19. Полуфинал. 8 июля 2026

Денби (Уэльс). Central Park

Испания U-19 – Хорватия U-19 – 3:0

Голы: Хави Эспарт, 12, Хорхе Салинас, 54, Усман Диалло, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Ousmane Diallo (Испания U19).
54’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Эспарт (Испания U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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