Украинцы попали в символическую сборную юношеского Евро-2026
Даниил Малов и Павел Люсин получили признание от УЕФА
Сборная Испании не оставила никакого шанса конкурентам на юношеском чемпионате Европы U19 2026 года.
На этом же турнире отлично сыграла украинская команда, пробившаяся в полуфинал и получившая путевку на чемпионат мира.
УЕФА опубликовал символическую сборную турнира, где среди 6 испанцев нашлось место и 2 украинцам – левому защитнику люблянской «Олимпии» Даниилу Малову и полузащитнику киевского «Динамо» Павлу Люсину.
Украина на групповой стадии одолела Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0). В полуфинале команда Дмитрия Михайленко уступила немцам (1:2).
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