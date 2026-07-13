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Молодежные турниры
13 июля 2026, 21:26 | Обновлено 13 июля 2026, 21:59
463
0

Украинцы попали в символическую сборную юношеского Евро-2026

Даниил Малов и Павел Люсин получили признание от УЕФА

13 июля 2026, 21:26 | Обновлено 13 июля 2026, 21:59
463
0
Украинцы попали в символическую сборную юношеского Евро-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Люсин
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Сборная Испании не оставила никакого шанса конкурентам на юношеском чемпионате Европы U19 2026 года.

На этом же турнире отлично сыграла украинская команда, пробившаяся в полуфинал и получившая путевку на чемпионат мира.

УЕФА опубликовал символическую сборную турнира, где среди 6 испанцев нашлось место и 2 украинцам – левому защитнику люблянской «Олимпии» Даниилу Малову и полузащитнику киевского «Динамо» Павлу Люсину.

Украина на групповой стадии одолела Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0). В полуфинале команда Дмитрия Михайленко уступила немцам (1:2).

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Руслан Полищук Источник: УЕФА
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