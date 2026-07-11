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  4. Павел ЛЮСИН: «Почувствовали, что можем выиграть Евро»
Чемпионат Европы
11 июля 2026, 20:29 |
148
0

Павел ЛЮСИН: «Почувствовали, что можем выиграть Евро»

Полузащитник сборной Украины U-19 прокомментировал поражение от сверстников из Германии

11 июля 2026, 20:29 |
148
0
Павел ЛЮСИН: «Почувствовали, что можем выиграть Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Украины U-19 Павел Люсин прокомментировал поражение от сверстников из Германии (1:2) в матче полуфинала юношеского чемпионата Европы.

– Какое настроение царило в раздевалке нашей сборной после поражения в полуфинале?

– Было немного грустно, ведь мы мечтали выйти в финал и победить. Но, несмотря на результат, я бы высоко оценил игру нашей команды: мы выиграли три матча, показав футбол достойного уровня.

– Вы пропустили от немцев в добавленное время каждого из таймов. Что это было, на ваш взгляд – недостаточная концентрация в конкретных эпизодах или усталость, накопившаяся в течение турнира из-за плотного графика матчей?

– Понятно, что играть каждые три дня непросто – да и у немцев, справедливости ради отметим, был на один выходной день больше. Но, несмотря на усталость, каждый игровой отрезок нужно дорабатывать до конца. Иначе трудно надеяться на успех – тем более на таком высоком уровне.

– Исходя из того, как развивались события в конце основного времени, а также из замен, произведённых в конце матча с целью усиления атаки, можно сделать вывод, что вы уже настраивались на овертайм…

– К концу второго тайма обе команды устали – это было заметно невооружённым глазом. Поэтому и действия обеих сторон стали заметно осторожнее, а вывод на поле свежих футболистов осуществлялся именно с расчётом на дополнительное время.

– Если бы игра сложилась иначе – хватило бы ли вам и вашим партнёрам сил на две дополнительные 15-минутки, а возможно, и на серию пенальти?

– В таких поединках бывает, что ты и сам не понимаешь, откуда берутся силы. Это же не шутка – полуфинал чемпионата Европы, где соперник не кто-нибудь, а сборная Германии! В итоговом балансе футболиста, да и команды в целом, победа над немцами и выход в финал играют значительную роль. А победа в решающем матче – тем более.

– Анализируя вашего соперника в полуфинале, эксперты отмечали его физическую мощь и более высокий, по сравнению с нашей сборной, средний возраст игроков.

– Я бы не сказал, что мы уступали немцам в физическом плане. Более того, во время сбора, который проходил накануне Евро в Польше, нам заложили в этом аспекте прочный фундамент. Три матча группового этапа, думаю, лучше всего подтверждают мои слова.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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