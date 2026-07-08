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Евро U19
Дания U19
08.07.2026 16:00 – FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Италия U19
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08 июля 2026, 18:51 | Обновлено 08 июля 2026, 18:59
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Серия пенальти. Дания и Италия определили обладателя 5-го места на ЧЕ-2026

Сборная Дании получила путевку в плей-офф за право сыграть на ЧМ-2027 U-20

08 июля 2026, 18:51 | Обновлено 08 июля 2026, 18:59
771
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Серия пенальти. Дания и Италия определили обладателя 5-го места на ЧЕ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дания U-19
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В Уэльсе продолжается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.

8 июля в 16:00 в городе Бангор в матче за 5-е место ЧЕ сыграли Дания U-19 и Италия U-19.

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Заняв третьи позиции в своих группах, Дания и Италия встретились в матче за 5-е место.

Основное и дополнительное время завершились в нулевую ничью, а в серии пенальти больше повезло команде Дании (пен. 5:4)

Сорная Дании заняла 5-е место на ЧЕ, которое позволяет сыграть в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

В полуфиналах вечером 8 июля сыграют Испания – Хорватия, Украина – Германия. Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.

🔹 Евро-2026 U-19

Матч за 5-е место. 8 июля 2026. Бангор (Уэльс)

16:00. Дания U-19 – Италия U-19 – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Франческо Колетта (0:1), Филип Сендергор (1:1), Маттия Марелло (1:2), Альфред Готлер (не забил), Андреа Натали (не забил), Хьяльте Лерке (2:2), Самуэль Виафе (2:3), Вильям Кирк (3:3), Джамал Идриссу (3:4), Мадс Абрахамсен (4:4), Дестини Элимогале (не забил), Симон Штукер (5:4).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Але ж перед матчем з Україною італійці були однією ногою в півфіналі, а в результаті програли путівку на молодіжний ЧС
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