Дания U-19 – Италия U-19 – 0:0 (пен 5:4). Драматичная серия пенальти. Видео
Смотрите видеообзор матча за 5-е место на чемпионате Европы 2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.
8 июля в 16:00 в городе Бангор в матче за 5-е место ЧЕ сыграли Дания U-19 и Италия U-19.
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Основное и дополнительное время завершились в нулевую ничью, а в серии пенальти больше повезло команде Дании (пен. 5:4)
Сорная Дании заняла 5-е место на ЧЕ, которое позволяет сыграть в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.
🔹 Чемпионат Европы 2026 U-19
Матч за 5-е место. 8 июля 2026. Бангор (Уэльс)
16:00. Дания U-19 – Италия U-19 – 0:0 (пен. 5:4)
Серия пенальти: Франческо Колетта (0:1), Филип Сендергор (1:1), Маттия Марелло (1:2), Альфред Готлер (не забил), Андреа Натали (не забил), Хьяльте Лерке (2:2), Самуэль Виафе (2:3), Вильям Кирк (3:3), Джамал Идриссу (3:4), Мадс Абрахамсен (4:4), Дестини Элимогале (не забил), Симон Штукер (5:4).
Видеообзор матча
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